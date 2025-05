Massa de ar polar e ciclone extratropical aumentam chance de neve hoje; veja cidades do RS onde o fenômeno é possível

Municípios localizados nas regiões mais elevadas da Serra Gaúcha terão grande chances de registrar as precipitações. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Cidades como São José dos Ausentes e Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, devem ter o cenário ideal para a formação das chamadas precipitações invernais, como neve, chuva congelada e chuva congelante. Os fenômenos podem ocorrer entre o fim da quarta (28) e o início da quinta-feira (29).

Diante do avanço de uma intensa massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul, a Climatempo aponta que os municípios localizados nas regiões mais elevadas da Serra Gaúcha terão grande chances de registrar as precipitações.

Também há possibilidade de ocorrerem em pontos serranos mais baixos, como em Gramado, Canela e Caxias do Sul. Não são descartadas ainda cidades como Lagoa Vermelha e Vacaria.

O meteorologista Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), acrescenta que as precipitações invernais também podem ocorrer na Serra de Sudeste, região próxima à Campanha, mais ao sul do Estado. Um exemplo é a cidade de Encruzilhada do Sul.

Embora com chances menores, a Climatempo cita também cidades mais ao norte do Estado, próximas à divisa com Santa Catarina, como Erechim. Já nas demais regiões, não há previsão de ocorrer os fenômenos.

Veja onde pode chover gelo ou nevar

O que favorece os fenômenos

A união de diferentes fatores meteorológicos vai favorecer a possibilidade de ocorrência dos fenômenos. A Climatempo pontua que, para nevar, é preciso que a atmosfera esteja muito fria, com temperatura abaixo de 0°C nas camadas de ar acima da superfície. Além disso, é necessário que haja bastante umidade para a formação de nuvens que irão conter os flocos de neve.

Para os próximos dias, há a previsão da passagem de uma forte e intensa massa de ar polar pelo Estado, que será responsável pela queda da temperatura. Se observa também a formação de um ciclone extratropical próximo ao território gaúcho, capaz de trazer chuva forte e injetar mais umidade na região, destaca o meteorologista Glauco Freitas, do Inmet.

— Ao mesmo tempo em que chove bastante, a massa de ar polar está entrando pelo Oeste, baixando a temperatura. O ciclone extratropical irá jogar umidade para terra e essa umidade junto com a massa de ar polar favorece a formação de neve — pontua o especialista.

Diferença entre neve, chuva congelante e chuva congelada

A maior chance de neve está nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, pontua a Climatempo. As outras áreas citadas ficam mais propicias às precipitações invernais, como chuva congelada e chuva congelante.

Neve

A neve é formada por um aglomerado de cristais de gelo que se desenvolvem dentro de uma nuvem. Os flocos que se moldam chegam ao solo do mesmo modo em que caíram. É muito branca, mas com o passar das horas, vai virando um aglomerado de gelo na superfície e, aos poucos, derrete.

Chuva congelada

A chuva congelada acontece quando a neve que cai da nuvem passa por uma camada de ar mais quente, com temperatura acima de 0°C e, no meio do caminho, encontra uma camada de ar frio. Nesse processo, ela recongela antes de chegar na superfície, formando os pequenos aglomerados de gelo no chão.

Chuva congelante

Já a chuva congelante ocorre de forma normal. A precipitação cai líquida da nuvem, mas congela ao tocar a superfície fria.

Após a neve, geada

Depois do frio úmido que provoca neve, o Rio Grande do Sul terá dias mais frios e secos, o que vai contribuir para a formação de geada branca. Esse cenário é previsto pela Climatempo e pelo meteorologista Glauco Freitas, do Inmet.

— Lá pelo dia 30 de maio, à medida em que o ciclone se afasta, forma-se uma grande possibilidade de geada nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul — diz o especialista.

A Climatempo afirma que a geada no Sul do Brasil poderá ser de moderada a forte intensidade em vários locais dos três estados, com risco para a agricultura.

Até quando vai a onda de frio

Após a passagem de uma forte frente fria sobre o continente, entra no território gaúcho uma intensa massa de ar polar. Ela será responsável pela queda dos termômetros a partir desta quarta-feira (28). Estimativas iniciais do Inmet e da Climatempo indicam que essa onda de frio deve seguir até, pelo menos, a próxima terça-feira (3), com chance de registro de temperatura negativa em algumas localidades.

*Produção: Carolina Dill