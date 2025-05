Lei Geral do Licenciamento Ambiental será votada nesta quarta-feira no Senado; entenda

Se aprovada no Senado, projeto ainda voltará à Câmara dos Deputados. Joédson Alves / Agência Brasil

Em tramitação na Câmara dos Deputados há mais de 20 anos, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental será votada nesta quarta-feira (21) no Senado.

Ambientalistas e agropecuaristas divergem sobre o texto, especialmente sobre o trecho que dispensa licenciamento ambiental para algumas atividades.

Se aprovada no Senado, o texto ainda segue para nova apreciação na Câmara dos Deputados antes de ser sancionado. O processo é necessário em razão das alterações que os senadores realizaram no projeto original, apresentado pelos deputados anteriormente.

Apoiadores da proposta defendem que as novas regras buscam desburocratizar o atual processo para obtenção de licenças ambientas. Relatora do projeto, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) comentou sobre os pontos positivos da Lei Geral do Licenciamento Ambiental.

— O marco legal a ser criado pela proposição harmonizará e simplificará o processo de licenciamento ambiental em todo o país. Isso é essencial para reduzir a burocracia e tornar mais ágil a autorização de empreendimentos, ao mesmo tempo em que garante a proteção do meio ambiente — disse ao g1.

Por outro lado, ambientalistas afirmam que a flexibilização das regras pode representar uma série de riscos ao meio ambiente e, consequentemente, à vida. Em nota divulgada na sexta-feira (16), o Observatório do Clima afirmou que a proposta "omite a crise climática" e pode causar "desastres e riscos à saúde e à vida".

Entenda o projeto e seus pontos polêmicos

Dispensa de licenciamento ambiental

Um dos pontos que mais divide opiniões é o trecho do projeto que propõe a dispensa de licenciamento ambiental para diversas atividades agropecuárias.

O texto estabelece que o empresário deve assinar uma certidão declaratória em que atesta que suas atividades não exploram de forma irregular o meio ambiente.

Licenciamento por adesão de compromisso (LAC)

Essa modalidade permite que as licenças ambientas sejam emitidas apenas com base na autodeclaração do proprietário, sem análise técnica prévia.

Esta modalidade é adotada atualmente para empreendimentos de baixo risco e pequeno potencial poluidor, mas o Senado propõe ampliar para atividades de médio porte e médio potencial poluidor.

Áreas protegidas e sítios arqueológicos

A Lei Geral do Licenciamento Ambiental também propõe retirar o status de área protegida de territórios indígenas e quilombolas que ainda estão em processo de demarcação oficial.

Em nota, o Instituto Sociambiental (ISA) afirmou que a medida pode afetar e desproteger 18 milhões de hectares da floresta amazônica, área equivalente a do Paraná. O projeto poderia facilitar obras previstas em 152 das 277 áreas protegidas da Amazônia Legal.

A ISA também estima que 259 terras indígenas e 1,5 mil territórios quilombolas seriam impactados pelas novas regras, ficando desprotegidas.

As regras também afetariam sítios arqueológicos, alerta a Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB). Um trecho do texto propõe que uma área pode ser explorada sem consulta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) se não houver regiões identificadas para exploração no território.