Frio se espalha pelo RS, e quinta-feira começa com geada em algumas regiões; confira a previsão

Em Porto Alegre, a quinta-feira será de sol entre nuvens. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A quinta-feira (22) será marcada pela queda da temperatura em todo o o Rio Grande do Sul e pela previsão de geada nas regiões da Campanha e da Serra.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas em vigor em razão da ocorrência do fenômeno meteorológico e da temperatura mínima reduzida. Os comunicados são válidos entre 4h e 7h desta quinta-feira e abrangem Campanha e a Serra, além de parte da fronteira oeste, do sul e da região central do Estado.

O órgão aponta que há risco para perda de plantações nessas áreas.

Inmet divulgou alerta de potencial de perigo para geada no RS. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

De acordo com a Climatempo, o dia começa frio pelo Rio Grande do Sul. Como o predomínio será de sol entre algumas nuvens durante o dia, algumas cidades podem ter uma elevação mais expressiva dos termômetros ao longo das horas. As maiores amplitudes térmicas são esperadas no Sul.

Maior temperatura máxima

Horizontina: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

mínima de 15ºC e máxima de 24ºC Iraí: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

mínima de 15ºC e máxima de 24ºC Três Passos: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

Menor temperatura mínima

Canguçu: mínima de 6ºC e máxima de 16ºC

mínima de 6ºC e máxima de 16ºC Candiota: mínima de 6ºC e máxima de 15ºC

mínima de 6ºC e máxima de 15ºC Pinheiro Machado: mínima de 6ºC e máxima de 14ºC

A exceção fica para a região de Vacaria, onde pode chover fraco e de modo isolado pela manhã até o meio da tarde, devido à presença de umidade mais acentuada.

A tendência é que a semana termine gelada. Há previsão de formação de uma nova frente fria no sábado (24), que deve provocar chuva, principalmente na faixa central, com fortes ventos e risco de queda de granizo pontual. Já no final do mês, a Climatempo estima a chegada de uma nova frente fria, que deve trazer mais chuva e frio à região da Serra.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (22)

Região Metropolitana

Quinta-feira de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 11ºC e 20ºC.

Campanha

Dia de sol, com previsão de nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde, o céu fica encoberto com algumas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 6ºC e a máxima, aos 15ºC.

Fronteira Oeste

Dia ensolarado e noite de céu limpo. Algumas cidades podem ter nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 9ºC e 20ºC.

Litoral Norte

Região deve ter uma quinta-feira com sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Em Tramandaí, a mínima atinge os 12ºC e a máxima, os 20ºC.

Litoral Sul

Predomínio será de sol e períodos de céu nublado. À noite, são esperadas poucas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 10ºC e pode chegar aos 16ºC.

Região Central

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens encobrem o céu à tarde e à noite. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 8ºC e 18ºC.

Região Norte

Previsão indica que o dia será de sol com variação de nebulosidade. Noite será de céu limpo. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 11ºC e 18ºC.

Região Noroeste

Quinta-feira ensolarada, com possibilidade de formação de névoa fraca ao amanhecer. Em Santa Rosa, o dia começa com 13ºC e pode chegar aos 22°C.

Região Sul

Tempo de sol entre nuvens predomina. Nebulosidade fraca segue à noite. Há chance de névoa ao amanhecer. Em Canguçu, o termômetro varia entre 6ºC e 16ºC.

Serra

Região deve ter um dia de sol, com aumento de nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 9ºC e 17ºC.

*Produção: Carolina Dill