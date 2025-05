Frente fria quebra bloqueio atmosférico, e chuva retorna ao RS neste final de semana

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17ºC e 30ºC. Marco Favero / Agencia RBS

Após uma semana com dias ensolarados, a chuva retorna ao Rio Grande do Sul no final de semana, especialmente no domingo (18). A formação de áreas de instabilidade será motivadas pela passagem de uma nova frente fria, que será capaz de quebrar o bloqueio atmosférico que está sobre o Estado.

De acordo com a Climatempo, o calor continua, com temperatura acima da média para essa época do ano em todas as regiões. No sábado (17), os termômetros ficam mais elevados na porção Centro-Norte. O motivo são o céu aberto e a passagem de ventos vindos do interior do Brasil. Os índices podem passar dos 30ºC.

Também se mantém a condição de grande amplitude térmica — a diferença entre a temperatura mínima e a máxima. A variação pode passar de 12ºC entre o início da manhã e o período da tarde.

Na previsão para sábado chama atenção a queda da umidade relativa do ar, que deve ficar em torno de 40% na Região Norte, como em Soledade e Passo Fundo.

Chuva no domingo

A virada no tempo ocorre na madrugada de domingo (18). Há previsão de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente na porção Centro-Sul. A instabilidade se estende até o início da noite.

Além da chegada de uma frente fria, o tempo chuvoso será influenciado pela passagem ventos que favorecem a formação de instabilidade, por um fluxo de umidade proveniente do norte do país e pela formação de uma área de baixa pressão na região do Paraguai.

Essa combinação de sistemas deve provocar até 25 mm de chuva na metade Oeste do estado, como em Uruguaiana e Itaqui.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (17)

Região Metropolitana

O sábado terá sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17ºC e 30ºC.

Campanha

Sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Não se descarta possibilidade de chuva isolada. Em Bagé, a mínima chega aos 15ºC e a máxima, aos 28ºC.

Fronteira Oeste

Sábado de sol e períodos de céu nublado. Noite pode ter chuva. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 16ºC e 30ºC.

Litoral Norte

A região deve ter sol com variações de nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima atinge os 17ºC e a máxima, os 29ºC.

Litoral Sul

É esperado um sábado de sol com períodos de céu nublado. A nebulosidade segue à noite. Em Rio Grande, o dia começa com 16ºC e pode chegar aos 30ºC.

Região Central

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 16ºC e 31ºC.

Região Norte

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 15ºC e 28ºC.

Região Noroeste

Sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Nebulosidade permanece à noite. Em Santa Rosa, o dia começa com 19ºC e pode chegar aos 30°C.

Região Sul

Dia de sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 16ºC e 28ºC.

Serra

O sábado terá sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 16ºC e 29ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (18)

Região Metropolitana

Domingo começa com sol e com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20ºC e 27ºC.

Campanha

Domingo será com chuva durante a manhã e a tarde. Em Bagé, a mínima chega aos 16ºC e a máxima, aos 23ºC.

Fronteira Oeste

Chuva é esperada pela manhã e durante a tarde de domingo. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 18ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Previsão do tempo para domingo é de sol entre muitas nuvens pela manhã. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Em Tramandaí, a mínima atinge os 19ºC e a máxima, os 32ºC.

Litoral Sul

Tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Rio Grande, o dia começa com 17ºC e pode chegar aos 24ºC.

Região Central

Domingo será de tempo nublado e chuva pela manhã e à tarde. À noite, as nuvens diminuem e a precipitação para. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 18ºC e 27ºC.

Região Norte

Região deve ter sol entre nuvens pela manhã e chuva forte à tarde. À noite, a precipitação para. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 16ºC e 28ºC.

Região Noroeste

Dia nublado com chuva de manhã e à tarde. À noite, as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, o dia começa com 19ºC e pode chegar aos 26°C.

Região Sul

Domingo de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Canguçu, o termômetro varia entre 16ºC e 23ºC.

Serra

Tempo será de sol entre nuvens, passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 18ºC e 29ºC.

*Produção: Carolina Dill