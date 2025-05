Frente fria e ciclone extratropical mantêm chance de temporais no RS nesta quarta-feira

Volumes expressivos de chuva são esperados na quarta-feira (28). Jonathan Heckler / Agencia RBS

O avanço de uma frente fria, aliada à formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, mantém a condição de chuva forte no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (28). O Estado continua sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a ocorrência de tempestades e para um declínio acentuado das temperaturas.

Há aviso para temporais em todo o Estado. Mas, conforme o instituto, a situação mais crítica é prevista para a região Oeste e parte do Norte, ainda na madrugada. Pode chover entre 50 e 100 milímetros no dia e ocorrer ventos intensos nessas áreas.

O ciclone extratropical está se formando próximo à costa sul do Estado, e pode influenciar na ocorrência de rajadas de vento que oscilam entre 40 e 70 km/h. No Sul, no Litoral, na Costa Doce, na Região Metropolitana e na Serra Geral, a velocidade pode alcançar entre 80 e 90 km/h. Com isso, o mar fica agitado e há ressaca no Litoral Sul e Médio, que abrange a região de Mostardas, por exemplo.

Avanço da massa de ar polar

A quarta-feira amanhece com chuva, associada à passagem da frente fria. Ao longo do dia, o sol não aparece e a precipitação persiste. Os acumulados variam entre 20 e 40 milímetros, com áreas pontuais que podem chegar aos 75 milímetros.

De acordo com Glauco Freitas, meteorologista do Inmet, após a frente fria, ocorre o avanço de uma massa de ar polar. Com isso, se inicia a onda de frio e a tendência de queda da temperatura no Estado.

A máxima sobe pouco e varia entre 7°C e 14°C. A mínima fica entre 3°C e 12°C. Em paralelo, os índices não se elevam muito durante o dia, não passando dos 19ºC.

Chance de precipitação invernal

Diante do avanço da massa de ar polar, associada ao ciclone extratropical, cidades da Serra, da Serra de Sudeste e parte do Norte devem ter o cenário ideal para a formação das chamadas precipitações invernais, como neve, chuva congelada e chuva congelante. Os fenômenos podem ocorrer entre o fim da quarta e o início da quinta-feira (29).

Muito frio na quinta-feira

Na quinta-feira (29), a circulação marítima, associada ao ciclone extratropical sobre o oceano, segue favorecendo o cenário de instabilidade. Chuva forte é esperada no no Sul, na Costa Doce, no Litoral, na Região Metropolitana e na Serra, com acumulados entre 20 e 40 mílimetros. Na Costa Doce e no Litoral Médio, pode chegar em 80 milímetros.

Os ventos fortes continuam e oscilam entre 50 e 80 km/h em áreas da metade Leste, pontualmente ultrapassando os 90 km/h no Sul, na Costa Doce, no Litoral e na grande Porto Alegre.

Com a atuação do ar polar, o frio ganha força. A temperatura mínima pode variar entre 0°C e 11°C, enquanto a máxima entre 2°C e 14°C.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (28)

Região Metropolitana

Tempo chuvoso durante todo o dia. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 9ºC e 21ºC.

Campanha

Dia nublado com pancadas de chuva isolada ao longo da quarta-feira. Em Bagé, a mínima chega aos 5ºC e a máxima, aos 12ºC.

Fronteira Oeste

A quarta-feira será nublada com pancadas de chuva isolada. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 5ºC e 13ºC.

Litoral Norte

A previsão indica que o predomínio será de tempo nublado e chuvoso durante a quinta-feira. Em Tramandaí, a mínima atinge os 6ºC e a máxima, os 21ºC.

Litoral Sul

Dia nublado com pancadas de chuva isolada. Em Rio Grande, o dia começa com 6ºC e pode chegar aos 16ºC.

Região Central

Quarta-feira com predomínio de tempo nublado com pancadas de chuva isolada. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 6ºC e 14ºC.

Região Norte

Tempo nublado e chuvoso durante o todo o dia. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 4ºC e 14ºC.

Região Noroeste

Região deve ter dia nublado com pancadas de chuva. Em Santa Rosa, o dia começa com 6ºC e pode chegar aos 13°C.

Região Sul

Predomínio de tempo nublado com pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Em Canguçu, o termômetro varia entre 5ºC e 15ºC.

Serra

Chuva é esperada ao longo de toda a quarta-feira. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 1ºC e 19ºC.

