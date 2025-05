Em mais um dia de veranico, RS terá máxima de 30ºC nesta sexta-feira 

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17ºC e 29ºC nesta sexta-feira. André Ávila / Agencia RBS

A sexta-feira (16) segue estável no Rio Grande do Sul com a continuidade de um bloqueio atmosférico e do veranico. Os destaques do dia ficam para a temperatura alta, que pode chegar a 30º em algumas cidades, e o tempo seco, motivado pela queda da umidade relativa do ar.

A Climatempo aponta que, no oeste do Estado, o nível de umidade pode chegar a 35%, um valor considerado baixo. Conforme os números históricos registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de Uruguaiana, por exemplo, possui uma média de 78,9% nessa época do ano.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o ideal é que esses índices fiquem entre 40% e 70%.

A temperatura segue 5ºC acima da média e haverá grande amplitude térmica — a diferença entre a temperatura mínima e a máxima — de mais de 10°C, especialmente na Região Central.

A manhã deve ser mais amena. À tarde, os termômetros entram em elevação, podendo chegar próximos aos 30ºC. Ventos vindo do interior do país também devem favorecer o aquecimento.

Santa Maria: mínima de 15ºC e máxima 29ºC

mínima de 15ºC e máxima 29ºC Lajeado: mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

mínima de 17ºC e máxima de 30ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

O bloqueio atmosférico está impedindo a passagem de frentes frias e a formação de áreas de instabilidade. Por isso, a sexta-feira permanece sem previsão de chuva, com predomínio de sol entre nuvens em todo o território gaúcho.

De acordo com a Climatempo, esse cenário deve se manter no Rio Grande do Sul até sábado (17). Os modelos meteorológicos mostram que, a partir de domingo (18), a chuva pode retornar no sul do Estado. Será isolada e no período da tarde, impulsionada pela passagem de uma nova frente fria.

A instabilidade ganha força na terça-feira (20), quando uma nova frente fria se forma sobre o Rio Grande do Sul, quebrando o bloqueio atmosférico e avançando para as demais áreas.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (16)

Região Metropolitana

A sexta-feira terá sol o dia todo, sem nuvens no céu. Nebulosidade aumenta à noite, mas não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17ºC e 29ºC.

Campanha

Dia de sol com períodos nublados. À noite, nuvens encobrem o céu. Em Bagé, a mínima chega aos 15ºC e a máxima, aos 27ºC.

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens é esperado durante o dia. Nebulosidade prevalece à noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 16ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Região deve ter sol com variações de nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima atinge os 17ºC e a máxima, os 27ºC.

Litoral Sul

Manhã e tarde serão de sol entre nuvens. Já o período da noite será marcado pela nebulosidade. Em Rio Grande, o dia começa com 15ºC e pode chegar aos 27ºC.

Região Central

Sexta-feira com sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 15ºC e 29ºC.

Região Norte

Dia de sol entre muitas nuvens. Noite nublada. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 12ºC e 26ºC.

Região Noroeste

A previsão indica que o dia terá e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 16ºC e pode chegar aos 28°C.

Região Sul

Região deve ter sol com variações de nebulosidade. Noite permanece com nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 15ºC e 26ºC.

Serra

É esperado um dia de sol com muitas nuvens. Noite com céu encoberto. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 14ºC e 27ºC.

*Produção: Carolina Dill