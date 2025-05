Sem previsão de chuva, a temperatura em Porto Alegre não passa dos 21ºC à tarde. Jefferson Botega / Agencia RBS

A temperatura baixa predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (23), com mínimas entre 4°C e 14°C em algumas regiões. Também há chance de geada em pontos altos do sul e do sudeste gaúcho ao amanhecer.

À tarde, a máxima varia entre 16°C e 25°C pelo Estado. Algumas regiões terão um aumento das temperaturas um pouco maior, mas os índices continuam amenos.

Maior temperatura máxima

Iraí: mínima de 15ºC e máxima de 25°C

mínima de 15ºC e máxima de 25°C Horizontina: mínima de 13ºC e máxima de 25°C

mínima de 13ºC e máxima de 25°C Três de Maio: mínima de 13ºC e máxima de 24°C

Menor temperatura mínima

Pinheiro Machado: mínima de 6°C e máxima de 16ºC

mínima de 6°C e máxima de 16ºC Canguçu: mínima de 6°C e máxima de 17ºC

mínima de 6°C e máxima de 17ºC Bagé: mínima de 6°C e máxima de 17ºC

O tempo permanece firme em grande parte do território, com sol aparecendo entre nuvens. Porém, segundo a Climatempo, ainda segue a possibilidade de ocorrência de chuviscos no Nordeste e Serra.

No final do dia, pancadas de chuva estão previstas para as Missões e para o Noroeste. O motivo se deve à influência de uma área de baixa pressão combinada ao transporte de umidade vindo do norte do Brasil.

Os ventos devem oscilar entre 20 e 35 km/h em praticamente todo o Rio Grande do Sul e o mar continua agitado ao longo da sexta-feira.

Tendência para o final de semana

No sábado (24), o sistema de baixa pressão posicionado sobre o interior do continente ganha força, na medida em que o fluxo de umidade oriundo da Região Norte do país alimenta novamente as instabilidades sobre o Rio Grande do Sul.

O período da manhã já pode ter chuva em alguns pontos do Estado. As pancadas devem ficar mais intensas na parte da tarde, com potencial para virem acompanhadas de raios e ventos entre a Região Central, o Sul e o Oeste.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (23)

Região Metropolitana

Dia de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 8ºC e 21ºC.

Campanha

Região deve observar muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Bagé, a mínima chega aos 6ºC e a máxima, aos 17ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 10ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Previsão indica que o dia terá sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima atinge os 11ºC e a máxima, os 20ºC.

Litoral Sul

É esperada uma sexta-feira de sol com variações de nebulosidade. À noite, muitas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 11ºC e pode chegar aos 18ºC.

Região Central

Dia de sol entre algumas nuvens e com possibilidade de névoa ao amanhecer. À noite, nebulosidade diminui. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 9ºC e 18ºC.

Região Norte

A região deve ter uma sexta-feira de sol com períodos de céu nublado. Nebulosidade diminui à noite. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 10ºC e 22ºC.

Região Noroeste

Sexta-feira ensolarada, com possibilidade de nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e permanecem durante a noite. Em Santa Rosa, o dia começa com 12ºC e pode chegar aos 25°C.

Região Sul

Previsão indica que o dia será de sol com variações de nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 6ºC e 17ºC.

Serra

Tempo de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 9ºC e 20ºC.

*Produção: Carolina Dill