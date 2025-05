Com chuva e chance de neve, RS deve registrar primeira onda de frio do ano nesta semana

Temperatura pode chegar aos 2ºC em alguns municípios. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Depois de uma leve trégua neste domingo (25), a semana começa com a volta da chuva em todo o Rio Grande do Sul. A primeira onda de frio do ano deve reduzir significativamente a temperatura em diferentes regiões do Estado a partir de quarta-feira (28). O período também poderá ser propício para que alguns municípios registrem geada e até neve.

Na segunda-feira (26), a área de baixa pressão posicionada sobre o interior do continente deve continuar favorecendo instabilidades sobre o Rio Grande do Sul. No período da manhã, segundo a Climatempo, já são esperadas pancadas de chuva na metade Oeste e Sul do Estado. No decorrer do dia, essa chuva se espalha para as demais regiões.

Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), chama a atenção para os volumes esperados. Até quarta-feira, alguns municípios podem registrar mais de 100 milímetros de chuva, o que é considerado muito. Bagé, na Campanha, pode registrar 150 mm nos próximos dias. Essa quantidade é maior do que a média histórica de chuva para o mês de maio na cidade (129.6 mm).

— Como essa quantidade vai ser dividida em um período de três dias, não devemos ter tantos transtornos. Mas é uma chuva bem expressiva — afirma o especialista.

Ao longo de terça-feira (27), uma frente fria começa a avançar pelo Estado, quando o frio deve aparecer de vez. Na quarta, a chuva perde intensidade, mas boa parte do Rio Grande do Sul seguirá com tempo fechado e baixas temperaturas.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas podem chegar a 2ºC. Em Porto Alegre, a temperatura pode variar entre 8ºC e 21ºC ao longo do dia. O vento deve acentuar a sensação de frio em todo o Estado.

— Esse frio pode durar alguns dias, até o começo de junho. Já podemos chamar de onda de frio, considerando esse intervalo de cinco dias com temperaturas mais baixas. É um frio típico para essa época do ano, não é nada extraordinário. Mas é a primeira onda de frio do ano — avalia.

Chance de neve

Na madrugada de quinta-feira (29), o frio intenso e a possibilidade de chuva na Serra indicam que alguns municípios da região podem registrar a primeira neve do ano. Lopes salienta que as chances são maiores em municípios localizados na parte mais alta da serra gaúcha, como São José dos Ausentes e Cambará do Sul.