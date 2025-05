Com chance de temperatura negativa e até neve, veja como onda de frio deve atuar sobre o RS

Gaúcho sairão de máximas de quase 30ºC para mínimas abaixo de 10ºC. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Rio Grande do Sul está prestes a encarar o declínio mais intenso dos termômetros observado neste ano. Mapas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram a tendência de queda da temperatura pelo Estado, confirmando a previsão de uma onda de frio, a primeira de 2025.

Conforme mostra o modelo meteorológico COSMO (Consórcio para Modelagem em Pequena Escala, na sigla em português), um dos usados pelo órgão federal, as temperaturas mínimas começam a cair a partir desta quarta-feira (28), especialmente nas proximidades da Serra, do Norte e do Sul.

Queda brusca da temperatura

Os gaúchos sairão de um cenário com previsão de máxima de 30ºC em algumas cidades nesta terça-feira (27), como em Igrejinha, no Vale do Sinos, para mínimas abaixo dos 10ºC. De um dia para o outro, o munícipio terá uma variação de 21ºC, considerando que a mínima prevista para quarta-feira é de 9ºC.

O Inmet está com alerta de perigo para queda de mais de 5ºC em todas as regiões gaúchas. O comunicado está indicado na cor em laranja, o nível intermediário entre os avisos meteorológicos.

Em São José dos Ausentes, conhecido como o município mais frio do Estado, a previsão indica mínima negativa, com possibilidade de -1ºC e chance de neve. A máxima não ultrapassa os 7ºC na quinta-feira (29).

Variação da temperatura

Em Caxias do Sul, a temperatura mínima média para o mês de maio é de 11,3ºC. Em junho, é de 9,7ºC. A previsão para a quarta-feira é que chegue em 3ºC. Já em Bagé, a mínima em maio costuma ficar em 11,1ºC. Em junho, em 9ºC. No início desta nova onda de frio, a estimativa chega em 5ºC.

De acordo com a Climatempo, a tarde de quinta-feira (29) deve ser bastante fria com a combinação de muitas nuvens, chuva e ventos frios persistentes. Após esse período, não se descarta a ocorrência de neve e chuva congelada sobre as porções mais altas da Serra e da Serra de Sudeste.

O sistema em vigor ganha força e as temperaturas caem um pouco mais, incluindo as máximas. Em São Francisco de Paula, na Serra, a mínima pode atingir 2ºC na quinta-feira. A média no munícipio costuma ficar em 8,1ºC e 6,2ºC em maio e junho, respectivamente.

Na quarta-feira, a cidade serrana deve ter máxima de 23ºC. Na quinta-feira (29), os termômetros não vão passar dos 10ºC.

Dias mais frios

A Climatempo aponta ainda que há probabilidade de que os recordes de menor temperatura do ano sejam batidos. Eles devem ser registrados na madrugada ou nas primeiras horas da manhã da sexta-feira (30) ou de sábado (31).

Porto Alegre, por exemplo, chegou em 9,2°C na última semana. Essa havia sido a menor temperatura mínima registrada em 2025. Na sexta-feira e no sábado, a mínima deve ficar em 6ºC.

Até quando segue a onda de frio

O cenário está sendo motivado pela passagem de uma forte frente fria sobre o continente, que será seguida por uma intensa massa de ar polar. A ocorrência de chuva e de ventania gelada também irá favorecer esse contexto. Estimativas iniciais do Inmet e da Climatempo indicam que essa onda de frio deve seguir até, pelo menos, a próxima terça-feira (3) no Rio Grande do Sul.

