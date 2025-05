São José dos Ausentes teve neve e chuva congelada na manhã desta quinta-feira. Neimar De Cesero / Agência RBS

A quinta-feira (29) é o dia com a menor temperatura no Rio Grande do Sul em 2025. São José dos Ausentes, na Serra, registrou 0°C na medição das 10h da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Essa é também é a menor temperatura do dia e a segunda do ano no Brasil, conforme as medições do instituto. A mínima mais baixa de 2025, de -0,1°C, foi registrada em General Carneiro (PR) em 29 de abril, segundo o Inmet.

O cenário climático propiciou o primeiro registro de neve deste ano em São José dos Ausentes. A segunda e terceira menores temperaturas foram contabilizadas também na Serra: em Vacaria, fez 1,8°C às 9h, e Cambará do Sul registrou 2,1°C às 8h.

Em Porto Alegre, a mínima foi de 8,5°C, registrada na estação do bairro Jardim Botânico, referência para o Inmet — a menor marca no local em 2025. No entanto, a menor temperatura do ano na Capital segue sendo 7,6°C, contabilizada na última sexta-feira (23) na estação do Inmet no bairro Belém Novo.

Ao menos 33 municípios gaúchos registraram temperatura abaixo de 10°C nesta quinta-feira. São eles:

Alegrete

Bagé

Bento Gonçalves

Caçapava do Sul

Cambará do Sul

Camaquã

Campo Bom

Canguçu

Pelotas

Cruz Alta

Dom Pedrito

Encruzilhada do Sul

Erechim

Frederico Westphalen

Jaguarão

Lagoa Vermelha

Palmeira das Missões

Porto Alegre

Quaraí

Rio Grande

Rio Pardo

Santa Maria

Santiago

Santo Augusto

São Borja

São Gabriel

São Luiz Gonzaga

São Vicente do Sul

Serafina Corrêa

Soledade

Tramandaí

Tupanciretã

Vacaria

Os dados consideram os 43 municípios com estações automáticas do Inmet no Estado.

As 10 menores temperaturas (até 11h)*

São José dos Ausentes: 0°C

Vacaria: 1,8°C

Cambará do Sul: 2,1°C

Erechim: 3,4°C

Lagoa Vermelha: 3,5°C

Soledade: 3,7°C

Bento Gonçalves: 3,8°C

Palmeira Das Missões: 3,9°C

Quaraí: 4,6°C

Cruz Alta: 5,1°C