Chuva forte e volta do frio marcam a quarta-feira no RS

A quarta-feira (20) terá o retorno do frio e chance de chuva forte no extremo norte do Rio Grande do Sul, aponta a Climatempo. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue em vigor para risco de temporal na região.

A área onde há previsão de chuva forte abrange cidades próximas à fronteira com Santa Catarina, como Bom Jesus, Ametista do Sul e Machadinho. Nesses locais, os acumulados podem chegar a 20 milímetros.

Válido, pelo menos, até as 10h, o comunicado do Inmet ainda alerta para chance de ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e para o baixo risco de transtornos.

Chuva deve ficar concentrada no extremo norte do Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Outro destaque da quarta-feira, o frio começa a entrar no Estado pelo Sul, principalmente por Pelotas e Bagé, que amanhecem com temperatura baixa. Nessas áreas, não se descarta a chance de geada no começo do dia.

Bagé : mínima de 6ºC e a máxima de 16ºC

: mínima de 6ºC e a máxima de 16ºC Pinheiro Machado: mínima de 5ºC e máxima de 15ºC

mínima de 5ºC e máxima de 15ºC Pelotas : mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC São Lourenço do Sul: mínima de 8ºC e máxima de 17ºC

Em virtude do tempo aberto nas demais porções do Estado, a amplitude térmica também deve ser alta, com variação de aproximadamente 10ºC.

Ao longo da semana, o frio se espalha pelo Rio Grande do Sul. Há previsão da formação de uma nova frente fria no final da sexta-feira (23), o que pode fazer com que chuva volte ao Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (21)

Região Metropolitana

Quarta-feira de sol e períodos de céu nublado. À noite, nebulosidade diminui. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 14ºC e 20ºC.

Campanha

Dia de sol entre nuvens. Noite de céu nublado. Não se descarta possibilidade de geada ao amanhecer. Em Bagé, a mínima chega aos 6ºC e a máxima, aos 16ºC.

Fronteira Oeste

Quarta-feira terá sol com variações de nebulosidade. Noite com prevalência de muitas nuvens. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 12ºC e 21ºC.

Litoral Norte

A região deve ter sol aparecendo entre nuvens durante o dia. À noite, céu permanece encoberto. Em Tramandaí, a mínima atinge os 13ºC e a máxima, os 21ºC.

Litoral Sul

Muitas nuvens são esperadas o dia todo, com aberturas de sol. Em Rio Grande, o dia começa com 10ºC e pode chegar aos 17ºC. Possibilidade de geada.

Região Central

Dia de sol entre muitas nuvens. À noite, nebulosidade continua. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 13ºC e 17ºC.

Região Norte

Tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 14ºC e 18ºC.

Região Noroeste

Quarta-feira terá sol e variações de nebulosidade. À noite, previsão é de muitas nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 17ºC e pode chegar aos 23°C.

Região Sul

Previsão indica que o dia será de sol, com aumento de muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade. Em Canguçu, o termômetro varia entre 6ºC e 16ºC.

Serra

Região deve ter sol e períodos de céu nublado. A noite será com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 11ºC e 17ºC.

