Chuva forte e chance de granizo: confira a previsão para o final de semana no RS

Chuva retorna ao Rio Grande do Sul neste final de semana. Jefferson Botega / Agencia RBS

O final de semana dos gaúchos terá retorno da instabilidade em todo o Rio Grande do Sul. A atenção especial fica para toda a Região Central e para a Região Metropolitana, além da Campanha, da Fronteira Oeste, do Noroeste, da Serra e de parte do Norte, para onde o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de potencial de perigo para chuva intensa.

No sábado (24), pontos do Oeste já podem ter chuva logo pela manhã, informa a Climatempo. As pancadas ganham força e se espalham à tarde pelo Estado, com chance de raios, ventos e eventual granizo.

Os acumulados devem ficar entre 20 e 40 milímetros no Centro, no Noroeste, no Norte, no Oeste e na Campanha, podendo pontualmente chegar aos 70 milímetros nas Missões e no Extremo Oeste.

No sábado, a temperatura mínima oscila entre 9°C e 18°C, e a máxima entre 15°C e 23°C.

O Inmet está com dois alertas de chuva intensa em vigor. Ambos os comunicados são válidos até as 23h59min de sábado (24). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

No domingo (25), o tempo segue instável. Há previsão de chuva moderada a forte, seguida por descargas elétricas e eventual queda de granizo na faixa leste e no oeste do Estado.

As primeiras horas da manhã já podem ter pancadas isoladas em alguns municípios. Ao longo da tarde e da noite, a chuva adota um comportamento intermitente — aquela que vai e volta —, mas não são descartados eventuais intervalos com quedas fortes.

Os acumulados devem variar entre 20 e 50 milímetro no porção Sul, Costa Doce e Oeste.

A temperatura no domingo deve ficar com mínimas entre 15°C e 18°C, e a máxima, entre 20°C e 26°C.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (24)

Região Metropolitana

Manhã e tarde de sol, com períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 11ºC e 22ºC.

Campanha

O dia começa com sol entre nuvens, seguido por chuva forte à tarde. Noite com pancadas de chuva. Em Bagé, a mínima chega aos 10ºC e a máxima, aos 19ºC.

Fronteira Oeste

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a precipitação diminui de intensidade, mas não para. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 13ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Sábado começa com sol e variações de nebulosidade. Noite será chuvosa. Em Tramandaí, a mínima atinge os 15ºC e a máxima, os 22ºC.

Litoral Sul

A previsão indica que o sol predomina entre nuvens durante a manhã e à tarde. A noite terá pancadas de chuva. Em Rio Grande, o dia começa com 14ºC e pode chegar aos 21ºC.

Região Central

É esperado um dia de sol com variações de nebulosidade, com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 11ºC e 18ºC.

Região Norte

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 14ºC e 20ºC.

Região Noroeste

O sábado será chuvoso durante o dia. À noite, a precipitação para e as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, o dia começa com 17ºC e pode chegar aos 23°C.

Região Sul

Dia se inicia com sol entre muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. Noite com chuva intermitente. Em Canguçu, o termômetro varia entre 11ºC e 20ºC.

Serra

Região deve ter sol entre muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 12ºC e 20ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (25)

Região Metropolitana

Tempo nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Em seguida, as nuvens diminuem e o sol aparece. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 15ºC e 23ºC.

Campanha

Predomínio será de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bagé, a mínima chega aos 15ºC e a máxima, aos 20ºC.

Fronteira Oeste

Domingo de sol com períodos de céu nublado e chuva no fim da manhã. A tarde será chuvosa. Pancadas são esperadas à noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 17ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Predomínio de céu nublado, com chuva de manhã e no começo da tarde. Em seguida, as nuvens diminuem e o sol aparece. Em Tramandaí, a mínima atinge os 17ºC e a máxima, os 22ºC.

Litoral Sul

Manhã será nublada e com chuva. O sol aparece e as nuvens diminuem à tarde. Em Rio Grande, o dia começa com 17ºC e pode chegar aos 21ºC.

Região Central

Dia começa com sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 17ºC e 26ºC.

Região Norte

Domingo de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 15ºC e 24ºC.

Região Noroeste

Previsão indica que o dia será de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 18ºC e pode chegar aos 26°C.

Região Sul

Manhã e tarde terão sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, nebulosidade continua, mas com tempo firme. Em Canguçu, o termômetro varia entre 14ºC e 20ºC.

Serra

Região terá sol e períodos de céu nublado durante o dia. À noite, nebulosidade permanece. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 15ºC e 24ºC.

*Produção: Carolina Dill

