Antes da chegada do frio, RS tem alerta para temporal nesta terça-feira

A formação e o deslocamento de uma frente fria devem provocar temporais em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (27). A previsão indica que diferentes regiões podem registrar chuva forte , descargas elétricas e eventual q ueda de granizo . Esse cenário precede uma intensa onda de frio , que chega ao Estado nos próximos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas de tempestade em vigor . O primeiro aponta para potencial de perigo em quase todo o território gaúcho, exceto em áreas próximas à divisa com Santa Catarina. Há risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

De acordo com a Climatempo, há previsão de rajadas de vento entre 70 e 90 km/h, podendo superar os 100 km/h de forma isolada, especialmente na Campanha, Oeste e Missões.

Os acumulados de chuva ficam entre 30 e 50 milímetros por dia no Oeste, Campanha, Sul, Centro, Missões e Noroeste. Nas demais áreas, os volumes ficam abaixo de 20 milímetros .

Declínio da temperatura a partir de quarta-feira

O tempo ainda segue instável na quarta-feira (28), mas o destaque fica para o início da queda acentuada da temperatura em todo o Rio Grande do Sul, com o avanço de uma massa de ar polar.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (27)

Região Metropolitana

A terça-feira começa com sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica chuvoso. Em Sapucaia do Sul, a temperatura varia entre 15ºC e 29ºC.