Alerta é válido para a área em laranja do mapa, entre a madrugada de quarta-feira e a manhã quinta. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Os próximos dias devem ser de frio intenso em diversas regiões do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para declínio de temperatura a partir de 00h01min de quarta-feira (28).

A redução nos termômetros pode superar os cinco graus em comparação com a média para esta época do ano em cada região e representa risco à saúde, indica o Inmet. O alerta com grau de severidade laranja é válido até as 10h de quinta-feira (29).

O cenário é válido para todo o território de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além da faixa sudoeste de São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul e áreas do oeste de Mato Grosso e Rondônia. O declínio de temperatura é resultado do avanço de uma frente fria que ingressa no Brasil a partir do Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, conforme o Inmet, a mínima na quarta-feira deve ser de 8ºC — uma queda de 10 graus em relação à projeção para terça-feira (27). As mínimas na Capital costumam variar entre 13ºC e 21ºC no mês de maio, de acordo com a Climatempo.

As rajadas de vento devem intensificar a sensação de frio em algumas regiões.

Geada e possibilidade de neve

O período também poderá ser propício para que alguns municípios registrem geada e até neve. Na madrugada de quinta-feira (29), o frio intenso e a possibilidade de chuva na serra gaúcha indicam que alguns municípios podem registrar a primeira neve do ano. Segundo Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), as chances são maiores em municípios localizados na parte mais alta da Serra, como São José dos Ausentes e Cambará do Sul.

Alertas para tempestade