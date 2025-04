Terça-feira terá chuva rápida em algumas regiões do RS; confira a previsão do tempo

Em Porto Alegre, deve chover pela manhã. Os termômetros ficam entre 16°C e 25°C. Félix Zucco / Agencia RBS

A chuva volta a dar as caras no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (15). Pancadas são esperadas na metade norte, na serra e na região metropolitana de Porto Alegre ao longo do dia.

A atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai favorece o retorno da instabilidade ao Estado, provocando chuva de fraca a moderada intensidade entre o fim da manhã e a tarde nessas áreas.

De acordo com a Climatempo, na Capital a manhã começa com possibilidade de garoa ou chuvisco. À tarde, o tempo instável ganha força. Já na Serra, chuva isolada pode cair entre o fim da manhã e a tarde.

Nas demais regiões, como o Oeste, a Campanha, o Sul, os Vales e o Centro, a terça-feira será de tempo firme.

Em todo o Rio Grande do Sul, a temperatura continua amena. Em Porto Alegre, varia entre 16°C e 25°C. Em Bagé, a mínima chega aos 12°C e a máxima, aos 22°C. Em Santa Maria, os índices nos termômetros ficam entre 14°C e 24°C.

A tendência é que o tempo firme volte a predominar na quarta-feira (16), com sol em grande parte do Rio Grande do Sul. Apenas no extremo noroeste pode ocorrer alguma chuva isolada no período da tarde.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça (15)

Região Metropolitana

Dia começa com chuva. A nebulosidade diminui à tarde. Noite com muita nebulosidade. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 16°C e 25°C.

Campanha

Região deve observar dia de sol e períodos de céu nublado. À noite, forma-se nevoeiro. Em Bagé, a mínima chega aos 12°C e a máxima, aos 22°C.

Fronteira Oeste

Terça-feira ensolarada, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 14°C e 26°C.

Litoral Norte

Previsão indica que a terça-feira será de sol e períodos de céu nublado durante o dia. A noite será com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima atinge os 18°C e a máxima, os 23°C.

Litoral Sul

É esperado dia de sol com nebulosidade variável. Noite com poucas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 18°C e pode chegar aos 21°C.

Região Central

Sol deve ser observado durante o dia, com muitas nuvens de manhã. Nevoeiro à noite. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 14°C e 24°C.

Região Norte

Terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 14°C e 25°C.

Região Noroeste

Predomínio deve ser de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Santa Rosa, o dia começa com 17°C e pode chegar aos 27°C.

Região Sul

Previsão indica que o dia será de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 11°C e 20°C.

Serra

A Serra deve ter um dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, nebulosidade prevalece, mas o tempo fica firme. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 12°C e 24°C.

*Produção: Carolina Dill