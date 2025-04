Terça-feira tem risco de temporal e muita chuva no RS; veja a previsão

Em Porto Alegre, há chance de temporal nesta terça-feira (8). Jonathan Heckler / Agencia RBS

A chuva não deve dar trégua aos gaúchos nesta terça-feira (8). A formação de um sistema de baixa pressão na atmosfera segue contribuindo para a instabilidade e para o risco de precipitações fortes e persistentes, acompanhadas de raios.

O dia começa com muita nebulosidade e poucas aberturas de sol em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, há risco alto de temporal no Nordeste, na região dos Vales, na Serra e no Litoral Norte. A chuva deve vir acompanhada de rajadas de vento entre 50 e 80 km/h. Além disso, o mar fica agitado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas em vigor, válidos até as 10h de terça. O primeiro pede atenção para grandes acumulados em parte do norte e em toda porção noroeste, central e sul do Estado.

De acordo com o órgão federal, há chance de chuva entre 30 a 60 mm/h, risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Já o segundo alerta avisa para o potencial de perigo para chuva intensa em todo o Norte.

Alerta laranja avisa para grandes acumulados de chuva, enquanto alerta amarelo para chuva intensa. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A instabilidade deve se concentrar entre a madrugada e a manhã na Fronteira Oeste, no Centro e na Campanha. À tarde, a chuva diminui nessas áreas, mas continua no Litoral, na Região Metropolitana, na Serra e no Extremo Sul.

Na Serra é onde estão previstos os maiores acumulados. A precipitação pode começar em forma de pancadas. O risco de temporal aumenta ao longo da tarde, com chance para raios e ventos fortes de até 80 km/h.

Em Gramado, Caxias do Sul e Farroupilha, são esperados 48 milímetros de chuva. Já em São Francisco de Paula, 47 milímetros, e em Canela e Nova Petrópolis, 46 milímetros.

Em todas as regiões, a temperatura continua baixa nesse começo de semana, por conta do tempo nublado e úmido. Em Bento Gonçalves, por exemplo, os índices ficam entre 15°C e 19°C.

Entre quarta (9) e quinta-feira (10), continua chovendo no Litoral, Serra e em áreas da Região Metropolitana. Até o momento, sem previsão de temporais. No interior, o predomínio será de sol entre nuvens, e sem chuva.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (8)

Região Metropolitana

Dia chuvoso pela manhã. Haverá aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17°C e 23°C.

Campanha

A previsão indica que a manhã será nublada e com chuva. As nuvens diminuem e o sol aparece à tarde. Noite com nebulosidade. Em Bagé, a mínima chega aos 16°C e a máxima, aos 21°C.

Fronteira Oeste

Região deve observar sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, nebulosidade. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 16°C e os 23°C.

Litoral Norte

Terça-feira nublada com temporal pela manhã e à tarde. À noite, as nuvens diminuem. Em Tramandaí, a mínima atinge os 19°C e a máxima, os 21°C.

Litoral Sul

Tempo com predomínio de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Rio Grande, o dia começa com 17°C e pode chegar aos 22°C.

Região Central

Dia de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 17°C e 24°C.

Região Norte

Terça-feira chuvosa pela manhã. São esperadas aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 17°C e 20°C.

Região Noroeste

Previsão de dia chuvoso. À noite, a precipitação para e as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, o dia começa com 19°C e pode chegar aos 22°C.

Região Sul

A região deve observar tempo nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Canguçu, o termômetro varia entre 16°C e 20°C.

Serra

É esperada chuva forte de manhã. Ainda haverá previsão de precipitação no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Bento Gonçalves, temperaturas ficam entre 15°C e 19°C.

