Semana que antecede o feriado no RS começa com instabilidade e deve terminar com tempo firme

Amanhecer de segunda-feira pode ser mais frio. André Ávila / Agencia RBS

A semana começa com instabilidade no Rio Grande do Sul devido à passagem de uma frente fria, que traz chuva e queda nas temperaturas em várias regiões. Antes do feriado, o tempo firma, e o sol volta a aparecer, garantindo um clima mais seco e ameno no final da semana.

Segundo a Climatempo, na segunda-feira (14), a frente fria que atua sobre o Estado começa a se afastar, mas a circulação de ventos do oceano em direção ao continente favorece para chuva isolada no Norte, Litoral Norte e Serra. Em Porto Alegre, o tempo deverá permanecer nublado, com mínima de 13ºC e máxima de 23ºC.

— Regiões do Oeste e da Campanha terão um amanhecer mais frio, com temperaturas levemente acima dos 10ºC. À tarde, a máxima pode ir para a casa dos 20ºC e ficar um pouco mais amena — acrescenta Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O dia começa com tempo firme na metade sul do Estado na terça-feira (15), onde não tem previsão de chuva. A previsão da Climatempo indica que há chances de municípios do Norte, Noroeste, Serra e Região Metropolitana registrarem pancadas de chuva de moderada intensidade entre a manhã e a tarde.

Na Capital, o dia pode começar com garoa e chuvisco e, à tarde, a instabilidade ganha força. A temperatura pode variar entre 14ºC e 27ºC.

— Depois, a gente tem a passagem de uma outra frente fria na quarta-feira (16), e aí esse cenário de tempo mais fechado vai ser mais marcante, principalmente no norte e leste do Rio Grande do Sul, que inclui Porto Alegre. Vai ser uma região que vai ter maior nebulosidade, mas em nenhum momento a gente vai ter um cenário de chuva com volumes altos — garante o especialista.