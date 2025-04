Porto Alegre tem menor temperatura do ano; registros ficaram abaixo dos 10ºC em 31 municípios do RS

São José dos Ausentes amanheceu foi um dos municípios que registrou marcas inferiores a 10ºC. Anápio Pereira / Arquivo Pessoal

As primeiras horas desta terça-feira (29) foram de temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. Até as 8h, 31 municípios onde há estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tiveram temperaturas abaixo de 10ºC, segundo levantamento feito por Zero Hora.

Porto Alegre registrou as menores marcas do ano nas duas estações automáticas do Inmet: 11,1°C às 7h no equipamento do bairro Jardim Botânico, na Zona Leste, e 8,9°C nas medições das 6h e 7h feitas no bairro Belém Novo, na Zona Sul.

Dois municípios dividem a marca de menor temperatura do dia no RS: Vacaria, na Serra, e Quaraí, na Fronteira Oeste. Nas cidades, as estações automáticas do Inmet marcaram 3,8ºC.

A onda de frio ocorre devido a uma massa de ar polar sobre o Estado, que impede a formação de nuvens de chuva e faz com que o tempo fique firme e ensolarado em todas as regiões.

Leia Mais Com 4,4°C, Vacaria tem a menor temperatura do RS nesta terça

Veja as 10 menores temperaturas do dia no RS:

Vacaria (6h): 3,8°C Quaraí (7h): 3,8°C Quaraí (8h): 4,1°C Vacaria (7h): 4,3°C Quaraí (6h): 4,3°C Serafina Corrêa (7h): 4,4°C Vacaria (5h): 4,4°C Serafina Corrêa (7h): 4,4°C Quaraí (5h): 4,5°C Serafina Corrêa (6h): 4,4°C

31 municípios com temperaturas abaixo dos 10 ºC