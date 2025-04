Mínima de 5ºC, sol e geada: como fica o tempo no RS nesta quarta-feira

O último dia de abril será gelado e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. A quarta-feira (30) terá tempo firme, devido à continuidade da atuação de uma massa de ar seco e frio sobre o território gaúcho.

De acordo com a Climatempo, a madrugada e a manhã devem ser bastante frias no Estado, com temperatura mínima reduzida. Além disso, permanece a possibilidade de geada nos pontos mais elevados da Serra.