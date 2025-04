Massa de ar polar faz temperatura cair no RS, com chance de geada; veja a previsão para terça-feira

A terça-feira (29) será marcada pela queda da temperatura e pela possibilidade de formação de geada em pontos altos da Serra e próximo à Campanha. Devido à permanência de uma massa de ar polar sobre o Estado, que impede a formação de nuvens de chuva, o tempo fica firme e ensolarado em todas as regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a ocorrência de geada no período da manhã na região serrana. O aviso abrange cidades como Caxias do Sul, Vacaria, Bom Jesus e São José dos Ausentes .

A Climatempo também aponta para a chance do fenômeno meteorológico em parte da Serras de Sudeste, próxima à campanha gaúcha e ao sul do Estado. A área inclui municípios como Pinheiro Machado , Morro Redondo e Piratini .

Em São José dos Ausentes , a mínima pode chegar aos 5ºC e a máxima não passa dos 16ºC. Em Caxias do Sul , a temperatura varia entre 9ºC e 18ºC. Em Pinheiro Machado , entre 8ºC e 18ºC.

Segundo a Climatempo, há risco de geada em áreas do RS, de Santa Catarina e do Paraná.

O tempo permanece estável e sem previsão de chuva na quarta-feira (30). Ainda faz frio pela manhã com risco para formação de geada em pontos mais elevados da Serra. Além disso, pode amanhecer com nevoeiro nos municípios das Missões e do Noroeste.