Massa de ar polar avança e temperatura cai no RS durante o feriadão de Páscoa

Em Caxias do Sul, a temperatura varia entre 8ºC e 18ºC no domingo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Já dá para tirar as roupas mais pesadas do armário para o feriadão de Páscoa, que começa nesta sexta-feira (18). Ao longo dos dias, a entrada de uma nova massa de ar polar vai provocar queda significativa da temperatura na maior parte das regiões a partir de sábado (19). Também há previsão de chuva.

No domingo (20), as temperaturas ficam abaixo dos 10°C em muitas áreas do Estado. Pode gear no amanhecer em cidades como Canguçu e Piratini.

O ar polar mantém o clima fresquinho na manhã de segunda-feira (21), segundo a Climatempo. Será um dia típico de outuno, com amanhecer frio, tarde amena e sol ao longo do dia.

Sexta-feira

Pancadas de chuva são esperadas em todo o Estado na sexta-feira (18), motivadas pela formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e pelo deslocamento de uma frente fria pela costa gaúcha.

No Sul, haverá condição para chuva fraca entre a madrugada de quinta-feira e a manhã de sexta. A partir da tarde, a instabilidade se espalha para toda a porção Centro-Norte.

Não se descarta a possibilidade de pancadas fortes, que podem vir acompanhadas por queda de granizo em pontos isolados no Noroeste, Norte, Serra, Região dos Vales e na Região Metropolitana.

A temperatura segue a tendência observada nos últimos dias, com calorzinho em grande parte do território gaúcho. Uma maior elevação, contudo, está prevista para ocorrer no Oeste, Noroeste e em munícipios das Missões.

Porto Alegre: mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

mínima de 16ºC e máxima de 28ºC Gramado: mínima de 16ºC e máxima de 25ºC

mínima de 16ºC e máxima de 25ºC Tramandaí: mínima de 20°C e máxima de 26°C

mínima de 20°C e máxima de 26°C Bagé: mínima de 16ºC e máxima de 24°C

mínima de 16ºC e máxima de 24°C Uruguaiana: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

Sábado

A frente fria segue avançando pela costa do Rio Grande do Sul no sábado (19), fazendo com que a chuva continue sobre a metade Centro-Norte. A previsão da Climatempo indica que ela pode ocorrer com moderada intensidade entre o período da manhã e da tarde.

Na região Oeste, Campanha e Sul, o tempo firme volta a predominar ao longo do dia.

Com o deslocamento da frente fria, uma massa de ar frio de origem polar começa a se aproximar do território gaúcho, o que irá provocar queda da temperatura pelo Estado, especialmente na Campanha e na Serra, à noite.

Porto Alegre: mínima de 18ºC e máxima de 22ºC

mínima de 18ºC e máxima de 22ºC Gramado: mínima de 11ºC e máxima de 17ºC

mínima de 11ºC e máxima de 17ºC Tramandaí: mínima de 17ºC e máxima de 23ºC

mínima de 17ºC e máxima de 23ºC Uruguaiana: mínima de 17ºC e máxima de 23ºC

mínima de 17ºC e máxima de 23ºC Bagé: mínima de 11ºC e máxima de 18ºC

Domingo

No domingo (20) de Páscoa, a massa de ar polar atua com maior intensidade sobre o território gaúcho. O tempo fica firme e o sol aparece em todo o Estado.

O dia começa com temperatura baixa na Campanha e na Serra. De acordo com a Climatempo, as mínimas podem ficar abaixo dos 4ºC nos pontos mais altos da região serrana. Nessas duas áreas também não se descarta a possibilidade de geada.

Ao longo do dia, o termômetro sobe um pouco e a sensação deve ficar amena.

Porto Alegre: mínima de 14ºC e máxima de 21ºC

mínima de 14ºC e máxima de 21ºC Tramandaí: mínima de 15ºC e máxima de 20ºC

mínima de 15ºC e máxima de 20ºC Gramado: mínima de 8ºC e máxima de 17º

mínima de 8ºC e máxima de 17º São José dos Ausentes: mínima de 7ºC e máxima de 17ºC

mínima de 7ºC e máxima de 17ºC Bagé: mínima de 8°C e máxima de 17ºC

mínima de 8°C e máxima de 17ºC Uruguaiana: mínima de 12ºC e máxima de 21ºC

Segunda-feira

Na segunda-feira (21), a presença de sol predomina, mas o destaque fica para a massa de ar polar que ainda estará sobre o Rio Grande do Sul. Ela irá manter a noite e o amanhecer com friozinho, principalmente nas regiões da Serra e da Campanha.

Ainda haverá possibilidade de geada nos pontos mais altos da Serra, segundo a Climatempo.

Porto Alegre: mínima de 13ºC e máxima de 21ºC

mínima de 13ºC e máxima de 21ºC Tramandaí: mínima de 14ºC e máxima de 22ºC

mínima de 14ºC e máxima de 22ºC Gramado: mínima de 6ºC e máxima de 19ºC

mínima de 6ºC e máxima de 19ºC São José dos Ausentes: mínima de 5ºC e máxima de 18º

mínima de 5ºC e máxima de 18º Uruguaiana: mínima de 13ºC e máxima de 22ºC

mínima de 13ºC e máxima de 22ºC Bagé: mínima de 9ºC e máxima de 19ºC

A tendência é que na terça-feira (22), aos poucos, a massa de frio vá começando a perder força e a temperatura irá se elevar um pouco mais. A previsão indica que ainda pode amanhecer com índices mais baixos, mas com um frio menos intenso do que o observado no domingo e na segunda.

*Produção: Carolina Dill