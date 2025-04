Previsão Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Manhã fria e tarde quente: como o fica o tempo nesta quarta-feira no RS

Haverá predomínio do sol em todas as regiões do Estado. Temperatura deve se elevar de forma gradativa ao longo do dia e ultrapassar os 30º na Fronteira Oeste

