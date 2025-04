Em Porto Alegre, pode chover de forma isolada ao longo da quarta-feira (9). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os gaúchos enfrentarão muita chuva nos próximos dias. Pelo menos até quinta-feira (10). Os acumulados mais significativos devem ser observados, principalmente, ao longo de toda a costa do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Climatempo, nessa região, que abrange a faixa litorânea e o extremo sul do Estado, são previstos volumes entre 150 e 300 milímetros de terça (8) até a quinta-feira. A média total esperada para o mês de abril é entre 140 e 180 milímetros.

Em parte do Sul, região metropolitana de Porto Alegre e Serra devem ser observados entre 50 e 100 milímetros. Nessas áreas, a média gira em torno dos 140 milímetros no mês.

Região do Estado está sob alerta de perigo até, pelo menos, a quinta-feira (10). Climatempo / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para acumulados nessas áreas. Válido até as 10h de quinta-feira, o aviso aponta para o risco de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia.

A necessidade de atenção também se estende para parte de Santa Catarina, especialmente para o sul catarinense e parte da Grande Florianópolis.

Cuidados

Ao considerar que o Rio Grande do Sul já enfrenta alguns dias de instabilidade, a Climatempo pontua que a combinação de chuva com um solo já encharcado aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. O Inmet adiciona ainda o risco para transbordamento de rios.

Além disso, as áreas citadas devem observar fortes rajadas de vento, entre 51 a 70 km/h, o que pode agravar a situação em alguns pontos por conta do risco para queda de árvores e postes.

Orientações para a população

Evite enfrentar o mau tempo

Observe alteração nas encostas

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Em caso de inundação, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos

Busque mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) da sua região

Fonte: Inmet

Previsão do tempo para quarta-feira

Na quarta-feira (9), o tempo continua instável e com muita nebulosidade pelo Rio Grande do Sul. Pode chover a qualquer hora do dia no sul e no litoral gaúcho.

Há um maior risco para chuva forte na região do Chuí e litoral médio, abrangendo municípios da Costa Doce, como Mostardas. Na região da Campanha, Fronteira Oeste, Região Metropolitana e na Serra, são esperadas pancadas mais isoladas ao longo do dia.

Em todo o território, a temperatura continua amena.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira

Região Metropolitana

Dia começa com sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva são esperadas à tarde. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17°C e 25°C.

Campanha

A previsão indica que a quarta-feira será de nebulosidade variável, com possibilidade de chuva isolada. Em Bagé, a mínima chega aos 16°C e a máxima, aos 22°C.

Fronteira Oeste

A região deve ter muitas nuvens e chuva isolada durante o dia. À noite, nebulosidade. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 16°C e os 24°C.

Litoral Norte

Tempo nublado com temporal durante todo a quarta-feira. Área sob alerta do Inmet. Em Tramandaí, a mínima atinge os 19°C e a máxima, os 22°C.

Litoral Sul

Quarta-feira terá tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Área sob alerta do Inmet. Em Rio Grande, o dia começa com 18°C e pode chegar aos 21°C.

Região Central

Dia de sol e nebulosidade variável. Pode chover de forma isolada pela manhã. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 15°C e 23°C.

Região Norte

Predomínio de céu nublado com pancadas de chuva isolada. Tarde e noite com nebulosidade. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 16°C e 23°C.

Região Noroeste

Região deve observar céu nublado com pancadas de chuva isoladas pela manhã. Tarde e noite com nebulosidade. Em Santa Rosa, o dia começa com 15°C e pode chegar aos 22°C.

Região Sul

Chuvoso de manhã. Não se descarta a possibilidade de trovoadas. À tarde, pancadas e nebulosidade, que se estendem até a noite. Em Canguçu, o termômetro varia entre 17°C e 21°C.

Serra

Sol aparece entre nuvens e pode chover de modo isolado. Em Bento Gonçalves, temperaturas ficam entre 16°C e 22°C.

*Produção: Carolina Dill