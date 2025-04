Decisão do STF que limita autolicenciamento ambiental deve impactar 31 atividades produtivas no RS

Silvicultura é uma das atividades que hoje podem operar com Licença por Adesão e Compromisso (LAC). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou inconstitucional parte do sistema de autolicenciamento ambiental implementado pelo governo Eduardo Leite deve impactar 31 atividades produtivas de médio e alto potencial poluidor no Rio Grande do Sul. São práticas que o governo do Estado hoje libera por autolicenciamento e que, a partir da decisão da Corte, devem voltar ao formato tradicional de análise ambiental.

Em julgamento concluído na sexta-feira (4), o STF avaliou ser inconstitucional a liberação para atividades de médio e alto potencial poluidor. Na lista, estão práticas como a silvicultura, a operação de dragas, a fabricação de concreto e a criação de suínos, conforme classificação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

A tese vencedora no julgamento do STF, do relator ministro Cristiano Zanin, é de que apenas atividades de baixo risco de degradação podem ser liberadas com o mecanismo de autolicenciamento (veja a lista abaixo).

Acompanharam o voto do relator, outros seis ministros: Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Os votos derrotados são dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques.

O autolicenciamento foi proposto pelo governador Eduardo Leite em 2019, aprovada pela Assembleia Legislativa no mesmo ano e implementada pelo governo do Estado em 2022.

Ação andou após tragédia climática no RS

A ação é de autoria da Procuradoria-Geral da República (PGR) que, desde 2020, aponta que a legislação gaúcha descumpre a Constituição e gera riscos ao meio ambiente. Desde 2021, o processo estava pronto para ser julgado.

Depois de o Rio Grande do Sul enfrentar, em 2024, a sua maior catástrofe socioambiental, com as enchentes de maio, o relator do caso no STF proferiu, em agosto, o seu voto no sentido de limitar o uso do autolicenciamento. O julgamento chega ao fim mais de quatro anos depois de a ação ser proposta.

"Ressalto, novamente, que o licenciamento ambiental não configura mera burocracia, 'mas um dos processos preventivos mais importantes em tema de proteção ao meio ambiente'. Se é a partir desse instrumento que a Administração Pública exerce o poder de polícia de forma preventiva em matéria ambiental, não pode o ente federado estabelecer rito que confira proteção insuficiente ao meio ambiente", diz trecho do voto de Zanin.

Procurado, o governo do Estado emitiu uma nota assinada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), dizendo que "aguarda a publicação do acórdão e avaliará eventual medida jurídica a ser adotada".

O que é o autolicenciamento

A proposta de autolicenciamento foi inserida pelo governo no regramento estadual, em 2019, no processo de alteração do Código Estadual de Meio Ambiente.

No sistema tradicional, a emissão da licença ambiental depende de análise e aprovação de técnicos do órgão de meio ambiente — no Rio Grande do Sul, a Fepam. No modelo de autolicenciamento, o empreendedor envia os documentos exigidos pelo sistema online, se compromete a respeitar as regras ambientais e a permissão é emitida pela internet.

Tecnicamente chamado de Licença por Adesão e Compromisso (LAC), o autolicenciamento é aplicado pela Sema para 49 atividades produtivas — das quais 31 são de médio e alto potencial poluidor.