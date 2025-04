RS tem mínima abaixo dos 3ºC nesta quarta-feira; saiba quais cidades registraram as menores temperaturas

Mesmo com sol, Porto Alegre registrou sua menor temperatura do ano, com 8,9ºC, igualando marca de terça-feira (29).

O amanhecer desta quarta-feira (30) foi gelado em todo o Rio Grande do Sul, com mínimas abaixo dos 10ºC em 29 municípios nas medições realizada entre 7h e 8h (veja a lista completa abaixo).

Até as 8h , as mínimas não ultrapassaram a marca de 5ºC em outros quatro municípios gaúchos, de diferentes regiões:

Com mínima de 8,9°C, registrada às 8h, Porto Alegre teve, pelo segundo dia consecutivo, sua menor marca do ano. Os termômetros da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no bairro Vila Nova, na Zona Sul, registraram a mesma marca na terça-feira (29).