Com chance de mínima abaixo de 5ºC na Serra, domingo de Páscoa e segunda de Tiradentes devem ser de frio e sol no RS

Feriado de Tiradentes e domingo de Páscoa terão predomínio do sol e frio. Jeff Botega / Agência RBS

Apesar do predomínio do sol, a Páscoa e o feriado de Tiradentes serão de frio intenso em todo o Rio Grande do Sul. A queda da temperatura é resultado do avanço de uma massa de ar polar sobre o território gaúcho, conforme a Climatempo.

A baixa dos termômetros começa no sábado (19), ainda com baixa intensidade. O dia será marcado pela instabilidade, com possibilidade de temporais isolados em áreas da Região Metropolitana, Serra, Vales e norte do Estado.

O domingo (20) marca o retorno do sol em todo o Rio Grande do Sul, mas também o aumento da intensidade do frio. Há possibilidade de geada em municípios mais altos da Serra e também na Campanha.

O tempo se mantém firme em todas as regiões do Estado na segunda-feira (21), quando o avanço da massa de ar polar deve intensificar ainda mais o frio. Meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges indica possibilidade de mínimas abaixo dos 5ºC em algumas regiões.

— Esse início de semana deve ser bastante gelado, então o feriado da segunda-feira deve ser com bastante frio. São José dos Ausentes, por ali, a temperatura deve ficar abaixo dos 4ºC. De maneira bem significativa a queda. — projeta Borges.

Confira a previsão do tempo detalhada para os próximos dias

Sábado

O dia será chuvoso em boa parte do Rio Grande do Sul, com possibilidade de temporal isolado em alguns municípios do Centro-Oeste. Haverá redução das mínimas com relação à sexta-feira (18), mas o frio não será tão intenso quanto no domingo (20) e na segunda-feira (21).

Meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges aponta que a instabilidade pode afetar municípios da Região Metropolitana, Missões, Vales, norte do Estado e parte da Região Central. Na Campanha, Fronteira Oeste e Região Sul o tempo se mantém firme.

Porto Alegre: mínima de 17ºC e máxima de 22ºC

São José dos Ausentes, Serra: mínima de 12ºC e máxima de 19ºC

Alegrete, Fronteira Oeste: mínima de 15ºC e máxima de 23ºC

Bagé, Campanha: mínima de 12ºC e máxima de 12ºC

Pelotas, Região Sul: mínima de 15ºC e máxima de 20ºC

Passo Fundo, Região Norte: mínima de 14ºC e máxima de 23ºC

Domingo

Será quando o frio ganha intensidade, inclusive com a possibilidade de geada nos campos mais altos da Serra e áreas da Campanha. O sol vai predominar em todo o território gaúcho, sem previsão de chuva.

O amanhecer será mais gelado, com temperatura amena durante a tarde e retorno do frio durante o entardecer e a noite. Campanha, Região Sul e municípios da Serra devem registrar as mínimas mais baixas.

As mínimas devem ficar, em média, de 3ºC e 5ºC mais baixas com relação as registradas no sábado em algumas regiões. Ou seja, o domingo de Páscoa será com um amanhecer gelado no RS.

Porto Alegre: mínima de 14ºC e máxima de 22ºC

São José dos Ausentes, Serra: mínima de 8ºC e máxima de 17ºC

Alegrete, Fronteira Oeste: mínima de 11ºC e máxima de 20ºC

Bagé, Campanha: mínima de 8ºC e máxima de 17ºC

Pelotas, Região Sul: mínima de 12ºC e máxima de 19ºC

Passo Fundo, Região Norte: mínima de 9ºC e máxima de 21ºC

Segunda-feira

O frio seguirá ganhando intensidade em todo o Rio Grande do Sul, com destaque, novamente, para Serra e Campanha. O tempo segue com predomínio do sol em todas as regiões, sem previsão para chuva.

O amanhecer será de frio, com subida dos termômetros durante a tarde. A noite deve ser marcada por nova redução nos termômetros.