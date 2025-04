Chuva volumosa e rajadas de vento causam estragos e deixam desalojados no sul do Estado

A chuva volumosa e as fortes rajadas de vento causaram estragos em pelo menos dois municípios da região sul do Estado na tarde desta terça-feira (8). Santa Vitória do Palmar e Chuí reportaram danos à Defesa Civil Regional.

Em Santa Vitória do Palmar, três pessoas ficaram desalojadas, conforme a Defesa Civil Regional. Na Praia do Hermenegildo, a força do vento causou o destelhamento de uma residência. Uma lona foi instalada no local para evitar a entrada da chuva, que segue persistente no município. A moradora precisou se abrigar na casa de parentes.

No centro do município, uma residência ficou alagada em decorrência do volume da chuva. O local também precisou ser evacuado. De acordo com a Defesa Civil do município, a água chegou a medir 15 centímetros. A residente se abrigou na casa de um vizinho.

Já em uma região conhecida como Largo, uma terceira residência também foi alagada após a forte chuva. Uma moradora também precisou deixar o local.

Já no município de Chuí, também na região Sul, diversas ruas ficaram alagadas, mas conforme a Defesa Civil Estadual, nenhuma residência foi afetada. A Secretaria de Obras do município atua com máquinas realizando a desobstrução dos bueiros das áreas afetadas. O Arroio Chuí, que atravessa o município, teve o nível elevado devido ao volume de chuva.

Apesar das ocorrências, nenhuma pessoa ficou ferida.

Volume de chuva

Conforme medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os maiores acumulados de chuva nas últimas 48 horas foram registrados em Quaraí, com 95,4 milímetros, Horizontina, com 74,8 milímetros, e Redentora, com 74 milímetros.