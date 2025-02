Variação de temperatura supera 3ºC em diferentes pontos de Porto Alegre; veja qual o local mais quente

Sombreamento e a orientação do sol são alguns dos fatores que influenciam no calorão. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A manhã desta terça-feira (4) teve diferentes temperaturas em Porto Alegre. Entre 9h e 11h30min, a reportagem de Zero Hora circulou por oito pontos da Capital para estimar o calor com termômetros digitais (veja o mapa ao fim desta matéria).

Foram feitas quatro medições nos mesmos horários para comparar a diferença de temperatura entre os locais. Em todas as aferições, os dispositivos indicaram valores superiores a 30ºC, com a máxima de 36,1ºC, registrada na Zona Norte.

Por volta das 9h30min, quem esperava ônibus na Estação Carlos Gomes, na Terceira Perimetral, experimentava temperatura na casa dos 31,3ºC. Mara Dias, 50 anos, aguardava o coletivo para Alvorada, onde mora:

— Vim caminhando até aqui e passei calor, está muito quente. Já estou na quarta garrafinha de água (de 500ml) e nem é meio-dia. Agora vou ter que pegar o ônibus que não terá ar-condicionado. Está terrível — pontuou a cuidadora.

No mesmo horário, o termômetro digital do repórter fotográfico Ronaldo Bernardi indicou 31,5ºC perto do Mercado Público, no Centro Histórico.

— Hoje cedo eu já estava suando. Tem que tentar ao máximo fugir do sol e trabalhar na sombra — relatou o gari Renato Ferreira Costa, 43 anos, que trabalhava no Centro durante a manhã.

Às 10h10min foi observada a temperatura mais alta por Zero Hora: 36,1ºC no Terminal Triângulo, na Assis Brasil, Zona Norte. Poucas pessoas circulavam por ali no horário, situação que impactava os negócios do comerciante Luiz Segala, 54 anos:

— Como está muito quente, o pessoal não sente fome e só quer líquido para matar a sede. A venda de lanche está devagar e está saindo bastante água — resumiu.

A diferença de temperatura da parada de ônibus foi grande para os 33ºC observados, naquele mesmo horário (10h10min), na Orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro. Era por ali que o aposentado Vilson Antunes, 66 anos, caminhava:

— Costumo vir mais cedo, mas hoje me atrasei. Não tem o que fazer, não tem como tapar o sol e fugir disso — brincou.

Registros similares ocorreram em dois parques, por volta das 10h40min. No Parque Farroupilha (Redenção), foi aferido calor de 33ºC para os poucos frequentadores que se arriscaram a ficar ao ar livre.

Já no Parque Germânia, no bairro Jardim Europa, na Zona Norte, o indicado foi de 33,3ºC no mesmo horário.

Raros eram os visitantes que faziam exercícios ou passeavam com cães. Sentado em um banco, Flávio Stracke, 59 anos, empunhava uma cuia em meio ao calor da praça:

— Com o gaúcho, a vontade de tomar chimarrão se sobrepõe ao calor — justificou o veterinário.

Diferença relevante de temperatura foi observada às 11h15min, quando o termômetro digital da reportagem marcou 32,2ºC na entrada do Campus Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no bairro Agronomia, na Zona Leste; já na orla de Ipanema, na Zona Sul, indicava 35,5ºC.

Conforme Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, essa diferença de temperatura é comum porque centros urbanos têm “ilhas de calor”, o que faz com que exista discrepância entre as medições:

— Áreas urbanizadas, com maior concentração de asfalto, concreto, edifícios altos, tendem a reter mais calor. Isso faz com que essas regiões sejam mais quentes do que as áreas vegetadas. Locais próximos à água tendem a ser mais frescos, porque a vegetação ajuda a reduzir a temperatura — explica.

Segundo o especialista, a altitude também influencia na aferição: pontos mais elevados tendem a ser mais amenos, enquanto locais mais baixos costumam ser mais quentes. O sombreamento e a orientação do sol são outros fatores que influenciam no calorão:

— Pontos que recebem mais sombra ao longo do dia, como ruas estreitas, prédios altos e áreas arborizadas tendem a ter temperaturas menores em comparação com locais expostos diretamente ao sol. A circulação do vento pode fazer grande diferença na temperatura em áreas mais abertas, longe do centro da cidade. Regiões “fechadas” por edifícios acumulam mais calor — acrescenta.

Temperaturas observadas pela reportagem nesta terça-feira (4)

9h30min

31,3ºC na Estação Carlos Gomes, na Terceira Perimetral

na Estação Carlos Gomes, na Terceira Perimetral 31,5ºC em frente ao Mercado Público, no Centro Histórico

Diferença: 0,2ºC

10h10min

33ºC na Orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro

na Orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro 36,1ºC no Terminal Triângulo, na Assis Brasil, Zona Norte

Diferença: 3,1ºC

10h40min

33,3ºC no Parque Germânia, bairro Jardim Europa, na Zona Norte

no Parque Germânia, bairro Jardim Europa, na Zona Norte 33ºC no Parque Farroupilha (Redenção)

Diferença: 0,3ºC

11h15min

35,5ºC na orla de Ipanema, Zona Sul

na orla de Ipanema, Zona Sul 32,2ºC na entrada do Campus Vale da UFRGS, no bairro Agronomia, Zona Leste

Diferença: 3ºC