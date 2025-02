RS pode ter pico de calor nesta terça-feira, com previsão de 39°C em Porto Alegre

O calor intenso não deve dar trégua no Rio Grande do Sul tão cedo. Para esta terça-feira (11), a previsão é de mais um dia quente, com expectativa de temperaturas altas, que devem superar as marcas registradas nos últimos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Porto Alegre deve chegar a 39°C. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, pode passar de 40ºC.

Uma das motivações para este pico de temperatura é a aproximação de uma nova frente fria ao território gaúcho. À medida que o ar frio avança, ele comprime o ar quente já presente na região, causando um aquecimento adicional. Antes de influenciar na ocorrência de chuvas e no alívio dos termômetros, ela provoca um efeito pré-frontal.

Nesta terça, o sol deve aparecer em todo o Rio Grande do Sul pela manhã e início da tarde. Com o passar das horas, há previsão para o retorno da instabilidade sobre o Sul e toda a metade Leste, que abrange parte do Centro, Região Metropolitana e dos Vales, Serra e Litoral.

São esperadas pancadas de chuva mais expressivas entre a Campanha e o extremo Sul gaúcho, com possibilidade de eventuais temporais localizados, seguidos por fortes ventos, raios e até granizo.

Na quarta-feira (12), a frente fria deve ter um lento deslocamento pela costa do Rio Grande do Sul, estimulando o aumento da nebulosidade, de chuva e de possíveis temporais nas demais áreas. No entanto, esse alívio na temperatura não se manterá por muitos dias, devido ao retorno do calor.

Inmet expandiu o alerta de onda de calor para todo o Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Veja a previsão para a sua região nesta terça-feira:

Região Metropolitana

Terça-feira será de sol e com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 25ºC e 39ºC.

Campanha

Dia de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bagé, a temperatura mínima deve atingir 24ºC e, a máxima, 35ºC.

Fronteira Oeste

Região deve observar sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 26ºC e 39ºC.

Litoral Norte

É esperado sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, nebulosidade prevalece, mas o tempo fica firme. Em Capão da Canoa, a mínima pode chegar a 23ºC e a máxima, 34ºC.

Litoral Sul

Terça-feira de sol entre algumas nuvens, com chuva passageira. Nebulosidade continua à noite, mas com tempo firme. Em Rio Grande, a temperatura fica entre 24ºC e 34ºC.

Região Central

Pela manhã, a região deve observar sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva ocorrem à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 25ºC e, a máxima, de 36ºC.

Região Noroeste

O dia será de predomínio de sol entre algumas nuvens. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 24ºC e 35ºC.

Região Norte

A terça começa com sol, com aumento de nuvens ainda de manhã. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 22ºC e 34ºC.

Região Sul

A previsão indica que o dia será de sol com aumento de nuvens. Pancadas de chuva ocorrem no fim da manhã e à tarde, e devem seguir até a noite. Em Canguçu, a mínima será de 23ºC e a máxima, de 34ºC.

Serra

Sol deve aparecer pela manhã e início da tarde. Instabilidades devem avançar sobre a região, estimulando a ocorrência de pancadas de chuva. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 21ºC e 33ºC.