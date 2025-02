Sob alerta de calor intenso, chuva forte e temporais são esperados no RS nesta quinta-feira

Chuva deve ocorrer no período da tarde e noite em Porto Alegre. Félix Zucco / Agencia RBS

Sob influência de uma onda de calor, a quinta-feira (6) será marcada pela ampliação das áreas de chuva pelo Rio Grande do Sul. O dia deve começar com a presença de nuvens, seguido pela chegada de precipitação forte e até mesmo temporal localizado com granizo, especialmente nas regiões Central e Norte do Estado.

Outro destaque é a previsão de chuva isolada sobre alguns municípios da Fronteira Oeste e da Grande Porto Alegre. Na Capital, a precipitação deve ganhar força a partir do período da tarde. Haverá potencial para raios e rajadas de vento. Não é descartado um eventual temporal localizado.

Mesmo com a chuva, o calor continua ganhando força, e as máximas seguem elevadas em praticamente todo território gaúcho. Ao longo do dia, os termômetros seguem subindo e a sensação de abafamento deve persistir.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou o alerta para onda de calor, classificando a alta temperatura como grande perigo. O aviso, válido até o dia 10 de fevereiro, abrange a faixa oeste, parte do norte, sul e leste do Rio Grande do Sul.

Inmet amplia alerta para onda de calor no Estado. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Veja a previsão para a sua região nesta quinta-feira:

Região Metropolitana

A previsão para o dia é de sol, mas com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite. Não é descartado um eventual temporal localizado. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 24ºC e 35ºC.

Campanha

Dia de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Previsão de chuva isolada ao longo do dia. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 25ºC e, a máxima, os 34ºC.

Fronteira Oeste

Quinta-feira de sol, com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Previsão de chuva isolada ao longo do dia. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 24ºC e 37ºC.

Litoral Norte

Região deve ter sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, 32ºC.

Litoral Sul

A previsão do tempo para quinta-feira é de sol entre algumas nuvens. O Instituto Nacional de Meteorologia não descarta possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Em Rio Grande, a temperatura fica entre 23ºC e 31ºC.

Região Central

Quinta-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 26ºC e, a máxima, de 34ºC.

Região Noroeste

Dia começa com sol entre nuvens. Chove rápido durante a quinta-feira. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 24ºC e 33ºC.

Região Norte

A previsão do tempo para quinta-feira é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 22ºC e 30ºC.

Região Sul

Quinta-feira de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Canguçu, a mínima será de 20ºC e a máxima, de 32ºC.

Serra

A previsão para quinta-feira é de sol entre nuvens e chuva passageira. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 21ºC e 29ºC.

*Produção: Carolina Dill

