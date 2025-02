Rio Grande do Sul terá pancadas de chuva nesta quarta-feira

Chuva se espalha por todas as regiões ao longo do dia no Estado. Félix Zucco / Agencia RBS

A quarta-feira (26) será de chuva no Rio Grande do Sul. A aproximação de uma nova frente fria sobre o Estado, associada ao calor intenso, irá estimular a formação de nuvens carregadas.

O dia deve amanhecer com céu aberto e com predomínio de sol entre nuvens. A temperatura dispara e, no período da tarde, as áreas de instabilidade avançam sobre o extremo Sul, Campanha e Fronteira Oeste, se espalhando pelas demais regiões no decorrer das horas.

De acordo com a Climatempo, há previsão de chuva forte e temporais localizados no Centro e Sul do Estado, acompanhados de rajadas de vento, raios e até granizo.

A chegada desta frente fria irá pôr fim à terceira onda de calor do ano no Rio Grande do Sul, a quarta no Brasil. Isso porque a nebulosidade e a ocorrência de precipitação irão favorecer uma ligeira queda nos termômetros. O tempo quente e a sensação de abafamento, contudo, continuam presentes.

Entre quinta (27) e sexta-feira (28), o escoamento de umidade sobre o Estado, em contato com a atmosfera quente, deve seguir estimulando chuva forte entre a Fronteira Oeste, Campanha Gaúcha, Região Central e o Sul. Não são descartados eventuais temporais, seguidos por raios e ventos.

Veja a previsão para a sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana

Apesar do dia começar com sol, haverá aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 24ºC e 37ºC.

Campanha

Dia nublado e com precipitação pela manhã. Abertura de sol à tarde, com pancadas de chuva. Noite nublada com possibilidade de garoa. Em Bagé, a mínima atinge 23ºC e a máxima, 30ºC.

Fronteira Oeste

A região deve ter sol, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. O tempo fica aberto no período da noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 24ºC e 35ºC.

Litoral Norte

Durante a quarta-feira, a região deve ter sol entre nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 24ºC e 31ºC.

Litoral Sul

Tempo nublado, com possibilidade de garoa ao longo do dia, além de chuva forte e trovoada à noite. Em Rio Grande, a mínima atinge 25ºC e a máxima, 32ºC.

Região Central

Dia de sol, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 23ºC e 34ºC.

Região Noroeste

Quarta-feira de sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 24ºC e 34ºC.

Região Norte

Dia de sol entre algumas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima atinge 22ºC e a máxima, 31ºC.

Região Sul

O dia será de chuva. À noite, tempo seco. Em Canguçu, a temperatura varia entre 23ºC e 31ºC.

Serra

A região deve amanhecer com sol entre algumas nuvens. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 21ºC e 32ºC.

*Produção: Carolina Dill

