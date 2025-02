Rio Grande do Sul terá fim de semana ensolarado e quente

O fim de semana dos gaúchos será predominantemente ensolarado , com temperaturas ainda em elevação . Apesar disso, haverá condições para chuva irregular em regiões pontuais do Rio Grande do Sul.

No sábado (8), a combinação entre calor e umidade pode favorecer chuva isolada na parte Norte do Estado. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens. Em Porto Alegre, a temperatura deve chegar próximo de 34°C.

No domingo (9), o tempo ensolarado segue na maior parte do território gaúcho, com destaque para a faixa Oeste, Campanha, Sul, Centro, Região dos Vales e na Região Metropolitana de Porto Alegre. Pancadas de chuva podem ocorrer na Serra, Norte, Missões e em parte do Centro, mas sem volumes significativos. Em Santa Maria, a temperatura máxima pode atingir 36°C e, em Uruguaiana, 38°C.