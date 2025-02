Rio Grande do Sul pode registrar temperatura acima dos 40ºC nesta terça-feira

Em Porto Alegre, os termômetros variam entre os 22ºC e 38ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A terça-feira (4) será marcada pela incidência de uma nova onda de calor, o que fará com que as temperaturas continuem altas em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a previsão é de um dia de céu aberto e sensação de abafamento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para os altos índices nos termômetros, válido até as 18h de quarta-feira (5). O calorão deve atingir toda a faixa oeste do Estado, além de parte do centro, sul e norte do território gaúcho. Em cidades da Fronteira Oeste e das Missões, por exemplo, a temperatura pode ultrapassar os 40ºC.

A Região Metropolitana também é uma das áreas de abrangência do evento climático. Em Porto Alegre, o tempo ensolarado se destaca, com máximas podendo chegar aos 38ºC.

Haverá condições para chuva fraca e isolada em municípios do alto da Serra e em parte do Litoral Norte. Precipitações com raios podem ocorrer no extremo sul em decorrência da circulação de ventos marítimos sobre a costa.

A tendência é que a quarta-feira (5) inicie com sol e com termômetros em elevação. Contudo, a formação de uma área de baixa pressão deve estimular instabilidades sobre o Rio Grande do Sul entre o fim da tarde e noite.

Veja a previsão para a sua região nesta terça-feira:

Região Metropolitana

Dia ensolarado, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 22ºC e 38ºC.

Campanha

Terça-feira amanhece com nevoeiro, seguido pela abertura de sol entre algumas nuvens. Noite de céu limpo. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 22ºC e, a máxima, os 36ºC.

Fronteira Oeste

O sol é esperado ao longo do dia. Algumas nuvens podem aparecer à tarde. A noite deve ser estrelada. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 24ºC e 38ºC.

Litoral Norte

A previsão é de sol entre nuvens. Chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 21ºC e a máxima, 29ºC.

Litoral Sul

Névoa pode ser observada ao amanhecer, mas o dia será de predomínio de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Rio Grande, a temperatura fica entre 24ºC e 30ºC.

Região Central

Dia será de sol entre algumas nuvens e noite de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 23ºC e, a máxima, de 36ºC.

Região Noroeste

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas não chove. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 24ºC e 35ºC.

Região Norte

Dia de sol entre nuvens, sem chuva. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 20ºC e 32ºC.

Região Sul

Terça-feira inicia com névoa, seguido pela abertura de sol entre algumas nuvens. Noite com pouca nebulosidade. Em Canguçu, a mínima será de 21ºC e a máxima, de 31ºC.

Serra

Região deve ter sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 19ºC e 31ºC.

