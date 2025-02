Porto Alegre é a capital mais quente do Brasil nesta segunda-feira

O clima tórrido da capital dos gaúchos ocorre em meio a uma onda de calor. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Seguindo a tendência de temperaturas elevadas da última semana, os termômetros de Porto Alegre registraram a maior máxima entre as capitais brasileiras nesta segunda-feira (10).

Conforme o ranking de capitais mais quentes do país, elaborado pela Climatempo a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Porto Alegre contabilizou 37,9ºC nesta tarde.

O registro é mais de dois graus do que o calor de 35,5ºC anotado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Abaixo dessas metrópoles, Cuiabá, no Mato Grosso, aparece na lista com 34ºC.

O clima tórrido da capital dos gaúchos ocorre em meio a uma onda de calor. Na semana passada, o Estado chegou a registrar a maior temperatura da história do RS desde 1910, com a marca de 43,8°C em Quaraí, na Fronteira Oeste.

A cidade vizinha ao Uruguai, que liderou o calorão do país na última semana, não teve marcação divulgada nesta segunda-feira. Zero Hora contatou o órgão, que presta o serviço oficial de meteorologia do Brasil. Contudo, até o momento não houve retorno sobre os motivos para a ausência do registro meteorológico na estação automática da cidade. O espaço está aberto para manifestações.

Outras cidades gaúchas também tiveram destaque no calor nesta tarde. Uruguaiana, também na região fronteiriça, marcou 40,4ºC. Na região central do RS, Santiago marcou 40,1ºC. As temperaturas na casa dos 40ºC já eram esperadas pelos meteorologistas para essa semana.

Capitais mais quentes desta segunda-feira