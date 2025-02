Onda de calor, recorde de temperatura e risco de temporal: como será a próxima semana no RS

Novos recordes de temperatura podem ser batidos no início dessa semana. Porthus Junior / Agencia RBS

O calorão que atua sobre o Rio Grande do Sul desde o início de fevereiro deve continuar forte nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, a onda de calor deve persistir influenciando na elevação das temperaturas em todas as regiões do Estado, pelo menos, até a quarta-feira (12).

A semana começa com predomínio da estabilidade. A segunda-feira (10) será ensolarada, marcada pela presença de tempo firme e céu aberto. Não haverá condições para chuvas significativas.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas em Porto Alegre podem chegar aos 40ºC. O mesmo é esperado para cidades da Fronteira Oeste e da Campanha. Não é descartado que recordes de calor sejam superados.

Onda de calor deve atuar sobre todo o território do Rio Grande do Sul. Climatempo / Reprodução

Tendência para os próximos dias

Na terça-feira (11), a condição de calor intenso persiste durante o dia em todo RS. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria sobre o oceano deverá estimular o retorno da instabilidade, especialmente no sul e leste gaúcho. Quedas de chuva mais expressiva podem ocorrer na região da Campanha e no Extremo Sul, com eventuais temporais localizados, com ventos, raios e até granizo.

A tendência é que essa frente fria avance na quarta-feira (12), ampliando as áreas de chuva. Poderá ocorrer precipitações na metade Sul e na Fronteira Oeste, com possibilidade de temporais. Em partes do centro-norte do Estado, as pancadas acontecem a partir da tarde e podem vir acompanhadas por trovoadas.

Nesse período, as temperaturas devem começar a apresentar uma diminuição na temperatura em relação aos dias anteriores. Mas, apesar da ligeira queda, o calor segue presente.