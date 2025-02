RS tem a terceira temperatura mais alta da série histórica

Embora Porto Alegre tenha tido forte calor, a máxima foi registrada na Fronteira Oeste. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O intenso calor sentido pelos gaúchos nesta segunda-feira (3) foi destaque não apenas nas ruas, e nos termômetros espalhados pelo Rio Grande do Sul, mas também na história climática do Estado.

A temperatura de 42,5ºC registrada na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) localizada na cidade de Quaraí, na Fronteira Oeste, é a terceira mais alta já contabilizada oficialmente no RS desde que tiveram início as medições de forma regular, ainda na década de 1910.

A tórrida máxima, constatada por volta das 15h, superou por pouco a terceira maior temperatura marcada no Estado anteriormente, de 42,4ºC, anotada em 23 de janeiro deste ano, também em Quaraí. O município gaúcho da Fronteira Oeste figurou, naquela data, como a cidade do Brasil com a maior temperatura em 2025.

Segundo o Climatempo, a marcação de 42,5ºC desta segunda-feira em Quaraí faz a cidade de cerca de 24 mil habitantes ultrapassar novamente, neste ano, o recorde de máximas em todo o país.

Conforme a Climatempo, Porto Alegre alcançou 34,8ºC nesta tarde. Foi uma das capitais mais quentes do país no dia (veja abaixo).

Onda de calor segue nos próximos dias

Conforme o meteorologista do Inmet Marcelo Schneider, a onda de calor evidenciada no RS neste verão acontece em razão de uma série de fatores, que, ao serem combinados, redundam neste alcance de tetos climáticos.

Essa onda de calor não é incomum, mas está sendo mais frequente. É uma consequência da ausência de frentes frias, tempo prolongado sem chuvas em algumas partes do Estado. Também é uma continuidade das últimas décadas, que estão com temperaturas extremas mais elevadas. Em geral, também temos a maior frequência da radiação solar mais frequente MARCELO SCHNEIDER Meteorologista do Inmet

O meteorologista explica ainda que esse calorão digno dos livros de história, deve durar mais alguns dias. A tendência é de que entre terça e quarta-feira as temperaturas continuem altas em todo o Estado.

O calor deve atingir toda a faixa oeste do Estado, além de parte do centro, sul e norte do território gaúcho. Em cidades da Fronteira Oeste e das Missões, por exemplo, a temperatura pode ultrapassar os 40ºC.

A Região Metropolitana também é uma das áreas de abrangência do evento climático. Em Porto Alegre, o tempo ensolarado se destaca, com máximas podendo chegar aos 38ºC.

No final de quarta-feira, há a possibilidade de abafamento seguido de temporal. Entre quinta e sexta-feira, o tempo deve seguir estável, com uma pequena diminuição de temperatura. Mais calor está previsto para o final de semana, no entanto.

Temperaturas máximas no RS desde a década de 1910

42,9ºC - Uruguaiana (27/02/2022) 42,6ºC - Jaguarão (01/01/1943) 42,5ºC - Quaraí (03/02/2025) 42,4ºC - Quaraí (23/01/2025), Dom Pedrito (janeiro de 1943, sem confirmação do dia) e São Luiz Gonzaga (16/01/1943) 42,3ºC - Santa Cruz do Sul (17/02/1929)

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Capitais mais quentes desta segunda-feira:

Rio de Janeiro: 36,6°C Vitória: 36,1°C Porto Alegre: 34,8°C Boa Vista: 33,6°C Cuiabá: 33,0°C