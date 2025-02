Mundo viveu janeiro mais quente já registado, afirma observatório Copernicus

Este recorde coincide com o aumento das emissões de gases de efeito estufa causadas pelo homem. Cientistas esperavam que esse período excepcional desaparecesse após um evento quente de El Niño atingir o pico em janeiro de 2024 e as condições gradualmente mudarem para La Niña, que é a fase oposta.

Calor do oceano

No mês passado, o observatório divulgou que as temperaturas globais médias em 2023 e 2024 excederiam 1,5 °C pela primeira vez.

As temperaturas da superfície do mar foram excepcionalmente altas em 2023 e 2024, com o observatório informando que as leituras de janeiro foram as segundas mais altas já registradas. — É isso que é um pouco intrigante, por que eles ficam tão aquecidos — questionou Nicolas.