Inmet alerta para perigo de tempestade no sul do RS

Cidades do Sudeste podem enfrentar tempestade na noite desta terça-feira (4).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de perigo potencial de tempestade em parte do Sul do Estado nesta terça-feira (4). Com grau de severidade amarelo – o menor na escala de risco –, o aviso entrou em vigor às 18h e vai até às 20h30min.