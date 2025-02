Em Porto Alegre, o fim de semana será chuvoso. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O final de semana dos gaúchos será chuvoso. Haverá condições para pancadas de chuva e não se descarta a possibilidade de temporais.

No sábado (15), o período da manhã já deve ter céu parcialmente encoberto, mas ainda assim o sol aparece em alguns intervalos. A partir da tarde, a instabilidade ganha força, sobretudo na Fronteira Oeste, Missões, Centro, Campanha e Região Metropolitana. Nessas localidades, há chance de temporal, com rajadas de vento, descargas elétricas e granizo.

Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 21ºC e 30ºC. No Litoral Norte, como em Capão da Canoa, a mínima atinge os 20ºC e a máxima, 27ºC.

O tempo instável predomina no domingo (16). No início do dia, haverá condições para chuva sobre áreas da Campanha, Fronteira Oeste e Extremo Sul do Estado. No decorrer das horas, a formação de nuvens carregadas abrange todas as áreas, favorecendo a ocorrência de precipitação forte e até mesmo temporais.

Na Capital, a temperatura pode chegar a 31ºC. Em Capão da Canoa, a 30ºC.

De acordo com a Climatempo, os termômetros seguem apresentando elevação significativa, com a permanência do calor e da sensação de abafamento. No entanto, os índices nos termômetros não devem ficar tão elevados quanto os observados nos últimos dias.

Veja a previsão para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

O sábado se inicia com sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 21ºC e 30ºC.

Campanha

A região deve ter manhã e tarde chuvosas. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 19ºC e, a máxima, os 27ºC.

Fronteira Oeste

A previsão do tempo para sábado é de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 23ºC e 32ºC.

Litoral Norte

Pela manhã e à tarde é esperado sol entre nuvens e chuva passageira. À noite, a nebulosidade persiste. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 20ºC e a máxima, 27ºC.

Litoral Sul

O sábado começa com sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica chuvoso. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 22ºC e 28ºC.

Região Central

Dia de sol entre nuvens a nublado, com possibilidade de chuva pela manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 20ºC e, a máxima, de 31ºC.

Região Noroeste

A previsão indica que o sábado será de sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, a nebulosidade predomina. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 24ºC e 31ºC.

Região Norte

O sábado se inicia com sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 21ºC e 29ºC.

Região Sul

Manhã e tarde devem ser chuvosas na região. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Canguçu, a mínima será de 19ºC e a máxima, de 28ºC.

Serra

O sábado começa com sol, seguido pelo aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. À noite, a nebulosidade continua. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 19ºC e 30ºC.

Leia Mais Ondas de calor devem se intensificar e se tornar mais frequentes no Rio Grande do Sul, projetam climatologistas

Veja a previsão para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

O dia começa com sol entre nuvens, com chuva à tarde. Noite com chuva intermitente. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 24ºC e 31ºC.

Campanha

A previsão do tempo para domingo é de tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, precipitação diminui de intensidade, mas não para. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 23ºC e, a máxima, os 25ºC.

Fronteira Oeste

Domingo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, precipitação fica mais fraca. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 23ºC e 29ºC.

Litoral Norte

Região deve ter céu nublado o dia todo, com possibilidade de garoa pela manhã e chuva à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, 30ºC.

Litoral Sul

Domingo chuvoso durante o dia e à noite. Em Rio Grande, a temperatura fica entre 23ºC e 28ºC.

Região Central

É esperado que o tempo varie entre sol com muitas nuvens a nublado, com possibilidade de chuva pela manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 23ºC e, a máxima, de 29ºC.

Região Noroeste

Manhã deve ser chuvosa na região. Aberturas de sol ocorrem à tarde, mas há previsão de pancadas de chuva que seguem até a noite. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 23ºC e 31ºC.

Região Norte

A previsão do tempo para domingo é de tempo nublado o dia todo. Há chance de garoa pela manhã e chuva à tarde. A nebulosidade diminui à noite. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 21ºC e 29ºC.

Região Sul

Dia nublado com chuva forte. À noite, precipitação diminui de intensidade, mas não para. Em Canguçu, a mínima será de 22ºC e a máxima, de 26ºC.

Serra

Domingo com chuva que fica forte à tarde. À noite, tempo seco. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 20ºC e 29ºC.

*Produção: Carolina Dill