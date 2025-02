Onda de calor persiste nesta terça-feira no Rio Grande do Sul. Renan Mattos / Agencia RBS

Ainda sob influência da terceira onda de calor do ano, o Rio Grande do Sul segue com temperatura elevada nesta terça-feira (25). Os termômetros podem se aproximar dos 40ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou o alerta para os riscos em virtude da onda de calor. Válido, pelo menos, até a próxima quarta-feira (26), o aviso de perigo potencial abrange toda a porção centro-oeste do Estado, incluindo parte do Sul e do Norte.

Instituto Nacional de Meteorologia atualizou o alerta para onda de calor, válido até a quarta-feira (26). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Divulgação

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 22ºC e 38ºC. Em Bagé, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, os 39ºC. Já em Rio Grande, a fica entre os 22ºC e os 40ºC.

O dia será ensolarado, com possibilidade de aumento de nuvens. Contudo, uma nova frente fria deve se aproximar do Estado à noite, trazendo instabilidade para a Campanha e para a Região Sul.

Na quarta-feira (26), a mesma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul. Ela deve provocar condições para chuva forte na parte da tarde na Metade Oeste, na Campanha e na região dos Vales. No sul do Estado, haverá risco de temporais.

Veja a previsão para a sua região nesta terça-feira:

Região Metropolitana

Terça-feira de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 22ºC e 38ºC.

Campanha

Dia será ensolarado, com aumento de nuvens a partir da tarde. Pancadas de chuva podem ser observadas à noite. Em Bagé, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, os 39ºC.

Fronteira Oeste

A região deve ter sol, com nuvens a partir da tarde. Noite estrelada. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 26ºC e os 37ºC.

Litoral Norte

Durante o dia, a região deve ter sol, com aumento de nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 23ºC e 32ºC.

Litoral Sul

Durante o dia, a região deve ter sol entre nuvens. À noite, pode ocorrer pancadas de chuva isoladas. Em Rio Grande, a mínima atinge os 22ºC e a máxima, os 40ºC.

Região Central

Dia de sol, com aumento de nuvens à tarde. Sem chuva. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 24ºC e 38ºC.

Região Noroeste

É esperada uma terça-feira com sol, com nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 25ºC e 35ºC.

Região Norte

Terça-feira de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima atinge os 20ºC e a máxima, os 33ºC.

Região Sul

O dia terá sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Em Canguçu, a temperatura varia entre 22ºC e 39ºC.

Serra

A região deve ter sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 21ºC e 36ºC.

*Produção: Carolina Dill