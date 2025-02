Com leve queda na temperatura, RS deixa de liderar ranking de calor no país após quatro dias

Algumas regiões do Estado tiveram chuva nesta quinta-feira. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A quinta-feira (6) foi de temperatura um pouco mais amena para os gaúchos em relação aos outros dias da semana. Com esse refresco, o RS deixou de liderar o ranking de calor do país — o que ocorria desde o dia 2 de fevereiro.

Segundo a Climatempo, a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o pequeno alívio no calorão se deve ao aumento da nebulosidade e a volta de pancadas de chuva em algumas regiões do Estado.

Na terça-feira (4), o RS já havia atingido a maior temperatura já registrada na história climática no Estado, com 43,8ºC em Quaraí, na Fronteira Oeste.

Apesar da queda, a cidade, segue registrando temperatura elevada. O município vizinho ao Uruguai contabilizou a maior máxima do RS nesta quinta-feira, com 38,3ºC, conforme medição do Inmet até às 16h.

Com o registro, a cidade caiu para a segunda posição no ranking de municípios mais quentes do Brasil nesta tarde, o que não ocorria desde domingo (2).

Quaraí também foi a única cidade gaúcha na listagem desta quinta, um cenário diferente do dia anterior, quando todas as 10 cidades mais quentes do país eram gaúchas.

Em Porto Alegre, a máxima desta tarde foi de 32,0°C. Na quarta-feira, a maior temperatura foi de 36,2°C, uma diminuição de cerca de quatro graus.

Temperaturas mais elevadas no país nesta quinta-feira:

38,3°C - Araranguá (SC) 38,3°C - Quaraí (RS) 38,2°C - Rio de Janeiro (RJ) 37,6°C - Seropédica (RJ) 37,3°C - Duque de Caxias/ Xerém (RJ) 37,2°C - Niterói (RJ) 37,0°C - Urussanga (SC) 36,5°C - Silva Jardim (RJ) 36,3°C - Itaobim (MG) 36,3°C - Porto Murtinho (MS) 35,8°C - Iguape (SP) 35,6°C - Ecoporanga (ES)

Cidades líderes do ranking de calor no país nesta semana: