Semana se inicia com chuva , que deve seguir até sábado em algumas regiões. Félix Zucco / Agencia RBS

O tempo deve permanecer instável no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias. Após um final de semana marcado por muita chuva e temporal, a tendência é que as precipitações sigam pelo menos até sábado (22), especialmente na metade norte do Estado.

Em algumas regiões, choveu cerca 60mm entre domingo (16) e segunda-feira (17), o que representa um terço do da média para fevereiro.

A expectativa, apesar de preliminar, é que o tempo aberto volte a predominar a partir de domingo (23).

Na metade Norte

Conforme Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, o que motivou a chuva forte do último domingo (16) foi a passagem de um frente fria próxima ao território gaúcho. Esse deslocamento deve continuar influenciando a nebulosidade e precipitações com comportamento mais persistente e volumoso entre a terça (18) e a quarta-feira (19), nas regiões do Planalto, Centro, Serra, Grande Porto Alegre e Litoral Norte. Estima-se que essas áreas observem acumulados entre 50 a 70 milímetros.

— Viemos de quase duas semanas com bastante calor. Então, a atmosfera estava quente e suscetível para que, quando entrasse alguma perturbação, houvesse a formação de nuvens carregadas. O que influenciou para que acontecesse o que ocorreu nesse fim de semana e o que que está ocorrendo nesse início de semana foi o alcance de uma frente fria pelo oceano — explica o especialista.

A partir de quarta-feira, o sol volta a aparecer, mas associado à circulação de umidade e a um sistema de baixa pressão. A presença de radiação solar deve elevar a temperatura e sensação de abafamento. Esse cenário irá motivar a permanência da chuva.

Na quinta e na sexta-feira, aponta o meteorologista, pode chover mais na Fronteira Oeste e na Campanha.

— Até o fim dessa semana, devemos ter uma condição mais característica do verão: esquenta bastante durante o dia e no início da tarde devemos ter aquelas pancadas de chuva que são mais isoladas e mal distribuídas — aponta o meteorologista.

Ou seja, a chuva passa a adotar um comportamento mais irregular e volátil. A pancada pode durar pouco tempo, mas vir em grandes volumes e até mesmo acompanhada de ventos e raios.

E a metade Sul?

A faixa mais ao sul do Rio Grande do Sul encontra-se atualmente sobre condição de chuva irregular, pontua Eliane Alves, meteorologista membro do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

— O Sul está sujeito a pancadas fracas e isoladas de chuva. Essa porção deve ficar sem chuva a partir de terça-feira (18), apenas com nebulosidade. A temperatura cai um pouco, abaixo dos 30ºC — conclui a pesquisadora.

Na quarta-feira (19), os índices nos termômetros começam a se elevar na região novamente e pancadas de chuva voltam a ser esperadas, mas bem isoladas. Para quinta-feira (20), a instabilidade diminui.

— As temperaturas vão se elevar novamente, mas não vão chegar perto dos 40ºC. Deve variar em torno dos 35ºC. Na região Oeste, como em Itaqui e Uruguaiana, é onde deve dar uma maior aquecida — adiciona Eliane Alves.

*Produção: Carolina Dill