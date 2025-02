Chuva forte, risco de temporal e calor; veja como fica o tempo nesta quinta-feira no RS

Em Porto Alegre, são esperadas pancadas de chuva com raios. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A combinação de calor e umidade deve trazer chuva para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (27). Pela manhã, o sol deve aparecer entre nuvens, o que contribui para a elevação da temperatura. A partir da tarde, a instabilidade ganha força e se espalha pelo território gaúcho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ocorrência de tempestade, válido, pelo menos, até o início do dia. O aviso abrange a maior parte do Estado, exceto parte do Noroeste e do Litoral.

A Fronteira Oeste, Campanha, e as regiões Central e Sul terão condição para chuva forte. Há possibilidade de temporais, seguidos por fortes rajadas de ventos e descargas atmosféricas.

Em Porto Alegre, os termômetros apresentam elevação expressiva, chegando até 34ºC. No decorrer das horas, são esperadas pancadas de chuva com raios.

Na sexta-feira (28), conforme a Climatempo, uma forte massa de ar quente estabelece um novo episódio de onda de calor sobre boa parte do Rio Grande do Sul. Em paralelo, o escoamento de ventos deve favorecer o fluxo de umidade sobre o Estado e estimular chuva de alta intensidade, com potencial para temporais, especialmente entre as áreas das Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Extremo Sul.

Veja a previsão para a sua região nesta quinta-feira:

Região Metropolitana

A quinta-feira começa com sol, seguido pelo aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 23ºC e 34ºC.

Campanha

Manhã de sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Em Bagé, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, os 29ºC.

Fronteira Oeste

A chuva pode começar ainda pela manhã, se estendendo pela tarde. À noite, tempo fica seco. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 24ºC e os 32ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens, com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 23ºC e 29ºC.

Litoral Sul

O dia começa com sol entre algumas nuvens e com chuva passageira. À noite, nebulosidade persiste, mas com tempo firme. Em Rio Grande, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, os 29ºC.

Região Central

A quinta-feira se inicia com sol entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 22ºC e 30ºC.

Região Noroeste

É esperado sol entre algumas nuvens e chuva passageira pela manhã. À noite, a nebulosidade continua, mas com tempo firme. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 23ºC e 31ºC.

Região Norte

A região deve ter um dia de sol entre algumas nuvens, com chuva passageira. À noite, nebulosidade, mas com tempo firme. Em Passo Fundo, a mínima atinge os 20ºC e a máxima, os 28ºC.

Região Sul

Quinta-feira de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Canguçu, a temperatura varia entre 22ºC e 27ºC.

Serra

Manhã com sol, seguida pelo aumento de nuvens. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 21ºC e 31ºC.

