A condição de chuva mais pesada passou, mas a instabilidade persiste sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (18). A frente fria responsável pelo cenário começa a se afastar. Contudo, ainda influencia nas condições meteorológicas dos próximos dias.

A chuva deve continuar persistente, com intensidade moderada a forte, principalmente na metade norte do Estado, região que abrange o Planalto, Serra e Litoral Norte .

Nas demais regiões, no Centro e no Sul, haverá possibilidade de pancadas localizadas e mal distribuídas. A temperatura fica mais amena em todas as áreas.