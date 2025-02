Capivaras e carrapatos fazem Palhoça, em SC, decretar emergência

Aumento de capivaras na região do Lago da Pedra Branca, em SC, causa impacto no local.

A prefeitura de Palhoça, em Santa Catarina, decretou situação de emergência em razão da proliferação de carrapatos na região do Lago da Pedra Branca. O fato ocorre em razão do aumento de capivaras no local. O decreto entrou em vigor na última sexta-feira (31), data da publicação, e segue valendo por 180 dias.