Calorão segue no RS nesta quarta-feira, com chance de temperaturas acima dos 40°C na Fronteira Oeste

Em Porto Alegre, máximas podem atingir os 35ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul segue com predomínio de calorão nesta quarta-feira (5). O dia será ensolarado, com temperaturas elevadas e previsão de ultrapassar, novamente, os 40°C na Fronteira Oeste, já que o Estado está sob influência da segunda onda de calor do ano.

Segue em vigor até as 18h desta quarta o alerta para os riscos da temperatura elevada emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As marcas devem ser observadas em toda a faixa Oeste, Central e parte Norte do território gaúcho.

Leia Mais Temperatura de 40ºC seguirá durante a semana no RS; veja vídeo

Segundo a Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão sobre a costa deve estimular instabilidades no Rio Grande do Sul entre o fim da tarde e à noite. Chuvas isoladas são esperadas no Oeste, no Norte e na Serra.

Já na quinta-feira (6), a temperatura se mantém alta, mas haverá um aumento da nebulosidade pelas diferentes áreas. Há possibilidade de temporais nas regiões da Serra e Metropolitana.

Leia Mais Temperatura x sensação térmica: por que sentimos mais calor do que aponta o termômetro

Veja a previsão para a sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana

Dia amanhece com névoa fraca, seguido pelo sol. Tarde e noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 23ºC e 35ºC.

Campanha

Quarta-feira será de sol entre nuvens pela manhã, passando a nublado, com possibilidade de garoa à noite. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 22ºC e, a máxima, os 37ºC.

Fronteira Oeste

É esperado sol entre nuvens durante o dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 24ºC e 41ºC.

Litoral Norte

Dia ensolarado, com presença de algumas nuvens. Não chove. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, 31ºC.

Litoral Sul

Região deve observar sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Rio Grande, a temperatura fica entre 22ºC e 33ºC.

Região Central

Quarta-feira será de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 24ºC e, a máxima, de 38ºC.

Região Noroeste

Dia de sol entre nuvens, também sem chuva. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 25ºC e 36ºC.

Região Norte

Quarta-feira começa com sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 21ºC e 33ºC.

Região Sul

Dia será de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Canguçu, a mínima será de 22ºC e a máxima, de 35ºC.

Serra

Região terá sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 22ºC e 36ºC.

*Produção: Carolina Dill