Países do Brics devem levar posição única sobre financiamento climático à COP30

Os integrantes do Brics vão tentar entrar em um consenso sobre o financiamento de ações climáticas para levar à COP30, disse o negociador-chefe do Brasil no Brics, embaixador Maurício Lyrio. As informações são do g1.

Os negociadores dos países que integram o Brics vão se reunir em Brasília, nesta semana, para debater os temas prioritários traçados pelo Brasil, além de buscar por pontos de convergência. Em julho, uma cúpula de chefes de Estados vai acontecer no Rio de Janeiro.

De acordo com Lyrio, é estimado cerca de US$ 1,3 trilhão para combater as mudanças climáticas. A COP do ano passado, em Baku (Azerbaijão), chegou ao valor de US$ 300 bilhões, considerado pelo governo brasileiro como além do necessário:

— Teremos a COP no segundo semestre, daí a importância de se conectar todos os processos: G20, Brics e COP. Os países em desenvolvimento e emergentes não ficaram totalmente satisfeitos com os resultados de Baku porque, em termos de financiamento, e dada a necessidade de volumes mais altos de financiamento no combate à mudança do clima, os resultados foram modestos — afirmou Lyrio à TV Globo.

Preparativos para a COP30

O evento está marcado para novembro, em Belém (PA). Considerado o maior do tipo, a COP deverá reunir representantes de mais de 190 países — além de representantes de entidades ambientais e da sociedade civil — para discutir sobre questões do clima.

A cerca de oito meses de receber a visita de milhares de pessoas, Belém do Pará está com os preparativos para a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) a todo vapor (veja vídeo abaixo). O Parque da Cidade, que sediará a programação principal, está com 74% das obras concluídas.

A expectativa é de que o encontro, que reunirá equipes da ONU e de seus países membros no mês de novembro, chame a atenção internacional para um Brasil que vem investindo em matrizes de energia renovável.

A principal obra realizada em Belém dentro do pacote de intervenções urbanas focadas na COP30 é a construção do Parque da Cidade. A área de 500 mil metros quadrados abrigará mais de 1,5 mil árvores, 190 mil plantas ornamentais e 83 mil metros quadrados de grama. O espaço sediará a programação do evento.