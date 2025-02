Abafamento vai piorar sensação de calor no RS: "É como se estivéssemos numa sauna", diz meteorologista da Defesa Civil

Assim como na última semana, os termômetros podem ultrapassar os 40ºC em boa parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (10). A meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação da Defesa Civil do RS, alerta para o risco de temporais e a possibilidade das precipitações tornarem os dias mais abafados no RS no restante da semana.