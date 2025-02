"A estiagem expõe esses bancos de areia e dá a impressão de que eles são maiores", explica especialista

Nove meses após a enchente de maio do ano passado atingir Porto Alegre, ainda é possível perceber o banco de areia próximo à Ilha das Balseiras, no Guaíba. Registros feitos nesta quinta-feira (6) pelo repórter fotográfico de Zero Hora, Ronaldo Bernardi, mostram a "nova ilha" da Capital, que foi formada após a movimentação de sedimentos na cheia de 2024. A estiagem que atinge o RS no início deste ano volta a destacar os bancos de areia.

De acordo com o engenheiro civil, doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rodrigo Paiva, é possível perceber que, em diferentes momentos, se o Guaíba está mais vazio, esses bancos ficam mais expostos:

— É um fenômeno natural. Essas ilhas, na região do delta do Jacuí, na região do Guaíba, são formadas pelo transporte de sedimentos que vêm do Jacuí e se depositam nessa região, que tem uma menor declividade, uma menor velocidade.

Nesta quinta-feira pela tarde, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) da Agência Nacional de Águas (ANA), o nível do Guaíba é de 1m23cm. Menos de uma semana atrás, no dia 1º de fevereiro, chegou a medir 1m52cm.

— O que a gente está observando agora, nessas últimas semanas, é um outro processo. À medida que o nível do Guaíba está mais baixo, devido à estiagem, expõe esses bancos de areia e dá a impressão que eles são maiores.