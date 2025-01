Na Serra, pode chover no período da tarde. Antonio Valiente / Agencia RBS

A instabilidade segue no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21). Haverá condições de pancadas de chuva isoladas em alguns pontos do Estado, mas também de precipitações fortes e volumosas.

O sol aparece entre nuvens em boa parte do dia na maioria das regiões. Pode chover em algumas cidades do Leste e da Serra.

Por outro lado, de acordo com a Climatempo, a formação e a intensificação de um ciclone extratropical no mar, entre a costa do Uruguai e do território gaúcho, dará origem a uma nova frente fria. A condição aumenta o risco de chuva intensa e volumosa, além de ventos fortes, no Sul e parte do Leste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a região Sul, válido até as 10h de terça-feira (21).

Região Sul pode ter chuva forte e volumosa. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Na quarta-feira (22), a chuva fica restrita a áreas do extremo Norte e da Serra gaúcha, mas de forma isolada. Pode chover fraco no Litoral Sul. As demais áreas amanhecem com sol e ficam com temperaturas em elevação.

Veja a previsão para a sua região nesta terça-feira:

Região Metropolitana

O dia será de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 20ºC e 29ºC.

Campanha

A terça-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados. O céu limpo ficará limpo à noite. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 17ºC e, a máxima, os 27ºC.

Fronteira Oeste

Amanhece com sol, seguido por chuva ainda pela manhã. Nuvens devem diminuir à tarde. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 20ºC e 30ºC.

Litoral Norte

A região deve ter sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, nebulosidade predomina, mas tempo fica firme. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 21ºC e a máxima, 26ºC.

Litoral Sul

Tempo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, tempo fica firme. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 21ºC e 26ºC.

Região Central

A terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, tempo firme. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 21ºC e, a máxima, de 26ºC.

Região Noroeste

O dia terá sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 20ºC e 33ºC.

Região Norte

Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite forma-se nevoeiro. Em Passo Fundo, a mínima será de 18ºC e a máxima, de 30ºC.

Região Sul

É esperado sol com algumas nuvens e chuva passageira para a região. À noite, tempo firme. Em Canguçu, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 26ºC.

Serra

Tempo predominantemente aberto. No decorrer do dia, o sol deve aparecer entre nuvens. Pancadas de chuva podem vir à tarde. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 19ºC e 28ºC.

*Produção: Carolina Dill

